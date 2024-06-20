В Уфе две девочки тонули на глазах у целого пляжа

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Две сестры 11 и 12 лет купались в реке Белой и доплыли до самых буйков. Увидев поплавки, дети развернулись и решили двигаться обратно к берегу, однако в какой-то момент обнаружили, что практически не могут сдвинуться с места — всему виной сильный ветер.
Выбившись из сил, девочки стали тонуть. Происходящее заметили дежурившие на реке спасатели и ринулись спасать детей. Не теряя времени, один из сотрудников ведомства прыгнул в воду и вплавь сопроводил ребёнка до берега, вторую девочку подняли на борт лодки. Как выяснилось, на пляж дети пришли без родителей.