В Уфе две девочки тонули на глазах у целого пляжа

Две сестры 11 и 12 лет купались в реке Белой и доплыли до самых буйков. Увидев поплавки, дети развернулись и решили двигаться обратно к берегу, однако в какой-то момент обнаружили, что практически не могут сдвинуться с места — всему виной сильный ветер.