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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Уфе две девочки тонули на глазах у целого пляжа

В Уфе две девочки тонули на глазах у целого пляжа

20 июня 2024, 07:02
Фото: мэрия Уфы
Инцидент случился вечером в среду, 19 июня, на пляже «Солнечный», сообщает Управление гражданской защиты столицы Башкирии.

Две сестры 11 и 12 лет купались в реке Белой и доплыли до самых буйков. Увидев поплавки, дети развернулись и решили двигаться обратно к берегу, однако в какой-то момент обнаружили, что практически не могут сдвинуться с места — всему виной сильный ветер.

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Выбившись из сил, девочки стали тонуть. Происходящее заметили дежурившие на реке спасатели и ринулись спасать детей. Не теряя времени, один из сотрудников ведомства прыгнул в воду и вплавь сопроводил ребёнка до берега, вторую девочку подняли на борт лодки. Как выяснилось, на пляж дети пришли без родителей.

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