Юноша утонул на глазах у пляжа в Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что с начала пляжного сезона в Башкирии утонули уже 50 человек, большинство из которых купалось в необорудованных местах. Среди погибших — шестеро детей. Кроме того, в регионе с июня зафиксировали 4 происшествия с моторными плавательными средствами.