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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Юноша утонул на глазах у пляжа в Башкирии

Юноша утонул на глазах у пляжа в Башкирии

12 июля 2024, 06:10
Фото: МЧС
Несчастный случай произошёл с 23-летним пловцом в Учалинском районе Республики Башкортостан, сообщает МЧС региона.

Как рассказали спасателям очевидцы, трагедия случилась утром в пятницу, 12 июля. Молодой человек купался в озере Калкан вблизи села Калканово. В какой-то момент парень заплыл слишком далеко и начал тонуть, после чего скрылся под водой. Водолазы ведут поиски.

Фото: МЧС
В Башкирии нашли 50 трупов
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Ранее Mkset сообщал, что с начала пляжного сезона в Башкирии утонули уже 50 человек, большинство из которых купалось в необорудованных местах. Среди погибших — шестеро детей. Кроме того, в регионе с июня зафиксировали 4 происшествия с моторными плавательными средствами.

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