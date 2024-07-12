Юноша утонул на глазах у пляжа в Башкирии

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как рассказали спасателям очевидцы, трагедия случилась утром в пятницу, 12 июля. Молодой человек купался в озере Калкан вблизи села Калканово. В какой-то момент парень заплыл слишком далеко и начал тонуть, после чего скрылся под водой. Водолазы ведут поиски.
Ранее Mkset сообщал, что с начала пляжного сезона в Башкирии утонули уже 50 человек, большинство из которых купалось в необорудованных местах. Среди погибших — шестеро детей. Кроме того, в регионе с июня зафиксировали 4 происшествия с моторными плавательными средствами.