Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии

Как сообщал Mkset, происшествие случилось во вторник, 18 июня, в селе Осиповка. Со слов и. о. главы муниципалитета Анны Карабановой, погибшему малышу должно было скоро исполниться два года. Семья взлополучный день отдыхала на даче и заполнила во дворе бассейн. Пока дети резвились на участке, мать ненадолго отвлеклась, а когда вернулась — её годовалый ребёнок уже утонул.