mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии

Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии

19 июня 2024, 09:44
Фото: pxhere.com
Власти Благовещенского района Башкортостана, где маленький ребёнок захлебнулся при купании, отреагировали на трагический инцидент.

Как сообщал Mkset, происшествие случилось во вторник, 18 июня, в селе Осиповка. Со слов и. о. главы муниципалитета Анны Карабановой, погибшему малышу должно было скоро исполниться два года. Семья взлополучный день отдыхала на даче и заполнила во дворе бассейн. Пока дети резвились на участке, мать ненадолго отвлеклась, а когда вернулась — её годовалый ребёнок уже утонул.

Трагедия в бассейне унесла жизнь ребёнка в Башкирии
Узнать подробнее
— Никакие наши слова сейчас не помогут и не успокоят родителей. Но все мы должны задуматься о том, как трагедия близка. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, если рядом есть малейшая для них опасность, — напомнила чиновница.

Напомним, после трагедии следователи начали проверку.

#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Следователи#Ребёнок#Благовещенский район#Бассейн#Инциденты#Гибель#Утонул#Осиповка
Подпишитесь
Беспилотники вызвали скандал в Правительстве Башкирии
Сегодня, 09:05
Кто споёт на 450-летие Уфы
Сегодня, 05:05
Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии
Сегодня, 05:45
Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
Вчера, 11:36
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Вчера, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Вчера, 10:28