Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщал Mkset, происшествие случилось во вторник, 18 июня, в селе Осиповка. Со слов и. о. главы муниципалитета Анны Карабановой, погибшему малышу должно было скоро исполниться два года. Семья взлополучный день отдыхала на даче и заполнила во дворе бассейн. Пока дети резвились на участке, мать ненадолго отвлеклась, а когда вернулась — её годовалый ребёнок уже утонул.
— Никакие наши слова сейчас не помогут и не успокоят родителей. Но все мы должны задуматься о том, как трагедия близка. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, если рядом есть малейшая для них опасность, — напомнила чиновница.
Напомним, после трагедии следователи начали проверку.