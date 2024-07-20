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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Тело пожилого мужчины всплыло на глазах у пляжа в Башкирии

Тело пожилого мужчины всплыло на глазах у пляжа в Башкирии

20 июля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Свидетелями страшной картины стали отдыхающие на реке Инзер в Архангельском районе Республики Башкортостан, сообщает МЧС региона.

Бездыханное тело извлекли из водоёма вблизи деревни Абзаново. Пожилого мужчину без признаков жизни первыми заметили гости пляжа — очевидцы вызвали скорую и попытались оказать первую помощь, однако спасать бедолагу было уже поздно. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пловца.

Позже была установлена личность погибшего. Как выяснилось, мужчине было 60 лет. Спасатели отметили, что на пляже установлены знаки, информирующие о запрете купания на данном участке. При этом, на другом берегу находилось оборудованное место отдыха.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Уточняются обстоятельства гибели мужчины.

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