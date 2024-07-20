Тело пожилого мужчины всплыло на глазах у пляжа в Башкирии

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Бездыханное тело извлекли из водоёма вблизи деревни Абзаново. Пожилого мужчину без признаков жизни первыми заметили гости пляжа — очевидцы вызвали скорую и попытались оказать первую помощь, однако спасать бедолагу было уже поздно. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пловца.
Позже была установлена личность погибшего. Как выяснилось, мужчине было 60 лет. Спасатели отметили, что на пляже установлены знаки, информирующие о запрете купания на данном участке. При этом, на другом берегу находилось оборудованное место отдыха.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Уточняются обстоятельства гибели мужчины.