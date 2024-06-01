Юноша утонул возле запрещающего аншлага в Башкирии

В пятницу, 31 мая, в реке Дёма утонул 16-летний студент первого курса Аксеновского колледжа. Трагедия произошла в селе Раевский Альшеевского района в Башкирии. Студент купался в необорудованном месте, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин. И приложил к своему сообщению фотодоказательства.