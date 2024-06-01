Юноша утонул возле запрещающего аншлага в Башкирии

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В пятницу, 31 мая, в реке Дёма утонул 16-летний студент первого курса Аксеновского колледжа. Трагедия произошла в селе Раевский Альшеевского района в Башкирии. Студент купался в необорудованном месте, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин. И приложил к своему сообщению фотодоказательства.
Инцидент стал поводом для внеочередного заседания местной комиссии по чрезвычайным ситуациям и профилактического внушения взрослым.
Напомним, 1 июня в Башкирии открыли купальный сезон. Региональные власти определили безопасные зоны для отдыха. В Уфе спасатели назвали топ-10 городских пляжей.