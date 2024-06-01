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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Юноша утонул возле запрещающего аншлага в Башкирии

Юноша утонул возле запрещающего аншлага в Башкирии

1 июня 2024, 10:54
Фото: t.me/damir1959
Студент первого курса решил окунуться в реку в необорудованной для купания зоне.

В пятницу, 31 мая, в реке Дёма утонул 16-летний студент первого курса Аксеновского колледжа. Трагедия произошла в селе Раевский Альшеевского района в Башкирии. Студент купался в необорудованном месте, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин. И приложил к своему сообщению фотодоказательства.

Инцидент стал поводом для внеочередного заседания местной комиссии по чрезвычайным ситуациям и профилактического внушения взрослым.

Напомним, 1 июня в Башкирии открыли купальный сезон. Региональные власти определили безопасные зоны для отдыха. В Уфе спасатели назвали топ-10 городских пляжей.

Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
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