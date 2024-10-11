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Цветение

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Октябрь
Полив комнатных растений: от засохших листьев к пышному цветению
11 октября, 09:16
Секреты успешной зимовки роз: как домашний фунгицид может изменить все
7 октября, 10:00
Сентябрь
Как подготовить пионы к зиме: шесть обязательных шагов для роскошного цветения летом
27 сентября, 07:57
Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде
19 сентября, 12:29
Как создать идеальный осенний цветник: полезные советы для садоводов
17 сентября, 11:42
Как укрыть розы на зиму — советы и хитрости для разных климатических зон
17 сентября, 07:58
Как и когда выкапывать луковицы гладиолуса осенью для зимнего хранения
13 сентября, 10:51
Как осенний уход за гортензией преобразил сад: опыт и советы
10 сентября, 11:49
Август
Как посадить ирисы: пять нюансов, которые упускают начинающие садоводы
27 августа, 11:00
Чудо случилось в Башкирии
22 августа, 15:34
Май
В Башкирии в заморозки расцвел миндальный куст
Растению не помешали даже ночные морозы в -6 градусов.
13 мая, 05:46

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