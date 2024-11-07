Фиалки без цветов? Эти подкормки вернут буйное цветение в считанные дни!

Любители домашних растений часто ищут доступные и безопасные средства для ухода за цветами. Настой из мандариновых корочек — это один из таких вариантов. Он обогащает почву микроэлементами и придаёт фиалкам силу для цветения. Чтобы приготовить настой, нужно залить высушенную кожуру одного мандарина стаканом кипятка и оставить на сутки. После настаивания жидкость процеживают, доводят до объёма в 2 литра, добавляя воду, и поливают растения под корень.