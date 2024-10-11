Полив комнатных растений: от засохших листьев к пышному цветению

Каждое растение предъявляет свои уникальные требования к поливу. Например, кактусы и суккуленты, включая толстянку, предпочитают редкий полив — раз в неделю или даже реже, так как они адаптированы к сухим условиям. В то же время, фикусы и драцены требуют умеренной влажности и нуждаются в поливе каждые 4-5 дней. Папоротники и спатифиллумы, наоборот, предпочитают более влажную среду и требуют полива через день.