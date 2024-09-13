Как и когда выкапывать луковицы гладиолуса осенью для зимнего хранения

Выкапывание луковиц рекомендуется проводить в теплый, солнечный день. Желательно, чтобы за несколько дней до этого не было осадков. Вначале нужно срезать листья и ствол на высоте 10-15 см от поверхности земли, а затем приступить к выкапыванию, отступив от места роста луковицы примерно на 20 см. Это минимизирует риск механических повреждений.