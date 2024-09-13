Как и когда выкапывать луковицы гладиолуса осенью для зимнего хранения

Posted 13 сентября, 10:51
Published 13 сентября, 10:51
Modified 13 сентября, 10:53
Updated 13 сентября, 10:53
Гладиолусы обычно цветут в период с середины августа до середины сентября. После окончания цветения необходимо срезать цветонос, чтобы растение не расходовало силы на ненужные побеги и направило все ресурсы на рост луковиц.
Как правильно выкапывать луковицы рассказала опытный садовод Светлана Айрисман.
Существует мнение, что выкапывать луковицы нужно через 30-50 дней после окончания цветения, однако важно учитывать не только время, но и погодные условия. Главное — успеть выкопать луковицы до того, как температура воздуха опустится ниже 10°С.
Также стоит обратить внимание на состояние растения. Листья должны полностью пожелтеть и завянуть, что свидетельствует о завершении процесса выработки хлорофилла.
Средняя полоса России: вторая половина сентября.
Южные регионы России: вторая декада октября или даже конец октября.
Северные регионы России (Сибирь и Дальний Восток): первые числа сентября.
Выкапывание луковиц рекомендуется проводить в теплый, солнечный день. Желательно, чтобы за несколько дней до этого не было осадков. Вначале нужно срезать листья и ствол на высоте 10-15 см от поверхности земли, а затем приступить к выкапыванию, отступив от места роста луковицы примерно на 20 см. Это минимизирует риск механических повреждений.
После выкопки луковицы следует разложить на сухую почву, мешковину или любой другой материал, чтобы земляной ком подсох и развалился. Можно промыть луковицы, но это не обязательно. Важно тщательно просушить их перед дальнейшей обработкой.
После выкапывания луковицы необходимо продезинфицировать в слабо-розовом растворе марганцовки или в растворе любого другого фунгицида, например, Максим.
— Для защиты от болезней и вредителей, таких как трипсы, луковицы обязательно нужно обработать фунгицидом и инсектицидом, — рекомендует Светлана.
Затем луковицы следует разложить на сушку в сухом, теплом и хорошо вентилируемом месте на 30-45 дней. Луковицы должны быть разложены одним слоем на сухую ткань или бумагу.
После того как луковицы полностью высохнут, их можно обернуть газетой или поместить в сухие опилки и убрать в холодильник или другое прохладное место до весны. Идеальная температура для хранения составляет от +3 до +6°C, а влажность — 65-70%.
В случае обнаружения поврежденных или пораженных болезнями луковиц, их следует немедленно удалить, чтобы предотвратить распространение инфекции.
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