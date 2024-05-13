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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Башкирии в морозы расцвел миндаль

В Башкирии в заморозки расцвел миндальный куст

13 мая 2024, 05:46
Фото: Нацпарк «Башкирия»

В Башкирии в морозы расцвел миндаль

Растению не помешали даже ночные морозы в -6 градусов.

Кусты миндаля относят к карликовым растениям, но это вовсе не означает, что его цветение вызывает меньше восторга, чем к примеру, цветение той же самой сакуры. Нежные розовые цветы, обрамляющие кустарник как ожерелье, смотрятся очень эффектно оттеняя богатый зеленый фон заповедника. Кроме того, цветы благоухают сладким и тонким ароматом.

Красивыми фотографиями цветения миндаля с жителями республики поделились специалисты национального парка «Башкирия». Как оказалось, цвести в морозы миндалю вполне нормально, он стойко выдерживает низкие температуры. Тем не менее, при такой погоде в регионе это явление кажется маленьким чудом, ведь ночью температура воздуха падала до -6 градусов. Согласитесь, очень красиво и нежно.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Морозы#Растения#Миндаль#Цветение
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