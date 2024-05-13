В Башкирии в заморозки расцвел миндальный куст

Кусты миндаля относят к карликовым растениям, но это вовсе не означает, что его цветение вызывает меньше восторга, чем к примеру, цветение той же самой сакуры. Нежные розовые цветы, обрамляющие кустарник как ожерелье, смотрятся очень эффектно оттеняя богатый зеленый фон заповедника. Кроме того, цветы благоухают сладким и тонким ароматом.