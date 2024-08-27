Как посадить ирисы: пять нюансов, которые упускают начинающие садоводы

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Сезон пересадок начался, и большинство садоводов уже планируют, какие растения и где будут высажены. В этом году блогер канала «Грабельки мои!» из Тольятти решила поделиться своим опытом посадки ирисов, накопленным за пять лет ведения блога и осознанного садоводства. Она разобрала пять важных нюансов, которые помогут вам организовать свой участок правильно.
Первый и самый важный вопрос, который стоит перед любым садоводом: что именно сажать? Важно не выбирать растения хаотично. Наша героиня решила заменить разноцветные розы на нежные бородатые ирисы, которые будут заполнять время и пространство между цветением тюльпанов и роз. Она выбрала девять сортов, различных по цвету:
Ирисы были выбраны так, чтобы они гармонично сочетались с оставшимися в саду розами.
В эпоху глобального пересорта санкционных голландских поставок, выбор посадочного материала становится настоящей проблемой.
— На интернет-магазины я больше не рассчитываю, поэтому решила обратиться к российским коллекционерам. Читатели подсказали Сибирский сад Ивана Науменко. И я решила выбирать из его каталога, посчитав, что раз эти сорта смогли выжить и размножиться в Новосибирске, то и в средней полосе ничего с ними не станется, — рассказывает опытный садовод.
Чтобы посадить что-то новое, сначала нужно освободить для этого место. В данном случае, садовод убрала старые цветы и пересадила их в другое место сада. Это позволило организовать посадки в максимально гармоничной цветовой гамме. Свои ирисы она пересадила сразу после цветения, что является наилучшим временем для укоренения и роста новых почек.
Интересным решением стало сочетание ирисов с аквилегией. Этот милый контраст мощных цветков и хрупких «эльфийских» колокольчиков придает цветнику особый шарм. Аквилегия Nora Barlow была выбрана за свою способность оттенять белые, розовые и нежно-голубые ирисы.
— Многим новичкам почему-то трудно смириться с тем, что клубень-"картошка» оказывается на поверхности земли и «греет спину» на солнце. Так и хочется чем-нибудь присыпать, а то вдруг замерзнет? — комментирует блогер.
Однако ирисы нужно сажать так, чтобы корни уходили вниз, а клубень оставался на поверхности земли. Это позволяет клубню «греть спину» на солнце и обеспечивает лучшее цветение в будущем. Наша героиня советует не рисковать и не заглублять клубни, чтобы избежать проблем с цветением.
Память садовода может быть коварной, и весной вы можете не вспомнить, где и что посадили. Поэтому важно фиксировать сорта и места их посадки в садовом блокноте. Это поможет избежать путаницы и позволит предъявлять обоснованные претензии за пересорт в будущем.
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