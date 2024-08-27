Как посадить ирисы: пять нюансов, которые упускают начинающие садоводы

Первый и самый важный вопрос, который стоит перед любым садоводом: что именно сажать? Важно не выбирать растения хаотично. Наша героиня решила заменить разноцветные розы на нежные бородатые ирисы, которые будут заполнять время и пространство между цветением тюльпанов и роз. Она выбрала девять сортов, различных по цвету: