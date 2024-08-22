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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Чудо случилось в Башкирии

Чудо случилось в Башкирии

22 августа 2024, 15:34
Фото: Соцсети
В последние дни лета в регионе зацвела сирень, что стало настоящей природной аномалией, сообщает местная жительница.

В Альшеевском районе Башкортостана произошло нечто необычное: в то время как большинство растений готовятся к осеннему сну, кусты сирени решили порадовать жителей своим цветением. На фото, опубликованном в социальных сетях одной из местных жительниц, видно, как яркие фиолетовые соцветия распустились на фоне уже почти осеннего пейзажа.

— Посмотрите, друзья, на улице уже почти осень, а сирень расцвела, как весной, — рассказывает местная жительница.

Такое явление действительно вызывает удивление и даже легкое недоумение. Обычно сирень цветет весной, и увидеть ее цветущей в конце августа — это редкость.

— Причины подобного поведения растений могут быть связаны с изменениями климата и аномально погодой, — считают эксперты.

В комментариях к посту жители делятся своими наблюдениями.

— А у меня в палисаднике примерно три года назад в начале сентября вторично зацвела молодая яблонька «Башкирская красавица»! Мне было на это смотреть и печально, и радостно, — пишет один из комментаторов.
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