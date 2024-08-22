Чудо случилось в Башкирии

В Альшеевском районе Башкортостана произошло нечто необычное: в то время как большинство растений готовятся к осеннему сну, кусты сирени решили порадовать жителей своим цветением. На фото, опубликованном в социальных сетях одной из местных жительниц, видно, как яркие фиолетовые соцветия распустились на фоне уже почти осеннего пейзажа.