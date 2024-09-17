Как укрыть розы на зиму — советы и хитрости для разных климатических зон

Укрытие роз на зиму — это важный этап ухода за этими прекрасными растениями. В зависимости от климатической зоны, способы и материалы для укрытия могут различаться. В этом тексте Алексей, опытный садовод и блогер канала «Идеальный сад» поделился своим опытом и расскажу, как выбрать правильный момент для укрытия, какие каркасы и укрывные материалы использовать, а также как избежать типичных ошибок.