Как укрыть розы на зиму — советы и хитрости для разных климатических зон

Posted 17 сентября, 07:58
Published 17 сентября, 07:58
Modified 18 сентября, 02:16
Updated 18 сентября, 02:16
Укрытие роз на зиму — это важный этап ухода за этими прекрасными растениями. В зависимости от климатической зоны, способы и материалы для укрытия могут различаться. В этом тексте Алексей, опытный садовод и блогер канала «Идеальный сад» поделился своим опытом и расскажу, как выбрать правильный момент для укрытия, какие каркасы и укрывные материалы использовать, а также как избежать типичных ошибок.
Некоторые садоводы считают, что перед укрытием роз нужно окучивать стебли у основания.
— Лично я никогда этого не делаю и не замечал негативных последствий. Важно лишь правильно заглубить точку роста, чтобы прививка находилась под землей, но не более чем на 5 см, — говорит Алексей.
К сведению: Зима зиме — рознь. Если зима будет теплая, под холмиком из почвы растения выпреют.
Выбор времени для укрытия роз требует внимания и опыта. Рекомендуется устанавливать каркасы заранее, до наступления заморозков. Спанбонд следует крепить также до первых морозов, но не опускать его на кусты сразу. Полное укрытие растений спанбондом целесообразно проводить, когда температура стабильно падает до -8-12°C, при условии, что такая температура сохраняется не менее нескольких дней.
— Креплю спанбонд еще до заморозков, но не опускаю его на кустики. Сначала это выглядит как тент над розами. Благодаря такому сооружению на саженцы не падают осадки, отсекается лишняя влага, — делится своим опытом Алексей.
Для создания каркасов под укрытие роз садоводы используют разнообразные материалы. Один из популярных — арматура, которую сгибают в форме трапеции. Такая конструкция обеспечивает удобство и надежность, предотвращая сдувание и скатывание снега. Также распространено использование водопроводных труб, сеток и ящиков. Важно, чтобы каркас не был сплошным, чтобы обеспечить достаточное поступление воздуха к растениям.
Внимание: Запрещено использовать ведра в качестве каркаса — под ними розы задохнутся!
Для укрытия роз часто используется лутрасил (спанбонд), который считается одним из лучших материалов для этой цели. Плотность спанбонда выбирается в зависимости от сорта роз. Для большинства сортов подходит спанбонд плотностью 60 г/м², уложенный в два слоя. Для флорибунд достаточно спанбонда плотностью 40 г/м², также в два слоя. Розы канадской селекции могут быть укрыты одним слоем спанбонда плотностью 40 или 60 г/м².
К сведению: Эти розы не любят перегрева, поэтому одного слоя спанбонда достаточно.
Массовые укрытия для роз, или так называемые «дома», — отличный вариант. Они обеспечивают розам много воздуха, что помогает кустикам отлично переживать зиму. В продаже есть различные размеры таких укрытий, что очень удобно для садоводов с разным количеством растений.
Теперь давайте разберем, как укрывать розы в разных климатических зонах.
1. Зоны 1-3 (Северные регионы): в этих зонах зимы очень суровые, с продолжительными морозами и сильными ветрами. Здесь укрытие роз обязательно.
2. Зоны 4-5 (Центральные регионы, включая Москву и Подмосковье): зимы здесь умеренно холодные, но возможны сильные морозы. Нужно ли в этом регионе вообще укрывать розы? По опыту многих садоводов — однозначно да. Укрытие роз в этой зоне позволяет избежать неприятных сюрпризов весной.
3. Зоны 6-7 (Южные регионы): Зимы мягкие, с редкими короткими морозами.
4. Зоны 8-9 (Субтропики, Черноморское побережье): Зимы очень мягкие, морозы редки и кратковременны.
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