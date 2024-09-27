Как подготовить пионы к зиме: шесть обязательных шагов для роскошного цветения летом

Posted 27 сентября, 07:57
Published 27 сентября, 07:57
Modified 27 сентября, 07:59
Updated 27 сентября, 07:59
Опытный садовод и автор блога «Сад и огород», Алексей, рассказал, как подготовить пионы к холодам.
Осенью пионы нуждаются в дополнительном питании, так как за лето они вытягивают из почвы множество полезных элементов. Идеальное время для подкормки — с 15 сентября и на протяжении месяца.
— Лучше всего использовать удобрения с маркировкой «осеннее», так как в них практически отсутствует азот, который может повредить растения в холодное время года. Основное внимание следует уделить калию и фосфору. Калий способствует закладке цветочных почек, а фосфор укрепляет корневую систему, — советует садовод.
Для подкормки можно использовать сернокислый калий или суперфосфат. Важно не поливать удобрения непосредственно под корень, а распределять их на расстоянии около 25 см от побегов, где находятся всасывающие корни. Удобно вносить удобрения в канавки, которые потом нужно обильно полить.
Если почва на участке кислая, рекомендуется добавить доломитовую муку. Это поможет нормализовать кислотно-щелочной баланс и улучшить усвоение питательных веществ.
Осенью важно провести профилактическую обработку растений от вредителей и болезней. Это особенно актуально для тех кустов, которые страдали от заболеваний или нападений паразитов в текущем сезоне. Используйте специальные препараты для опрыскивания, чтобы защитить растения и подготовить их к зиме.
Осень — отличное время для размножения пионов. В начале сентября можно разделить материнский куст на несколько деленок и посадить их на новые места. Это даст молодым растениям достаточно времени для укоренения до наступления холодов.
Правильный полив — ключ к успешной зимовке пионов. С понижением температуры частота полива уменьшается, но важно следить за тем, чтобы почва оставалась влажной.
— Перелив может привести к корневой гнили, поэтому нужно соблюдать баланс. В зависимости от погодных условий, полив может быть необходим 1 раз в неделю, — предупреждает Алексей.
До посадки пионов стоит организовать хороший дренаж, чтобы корни не подмокали. Во время полива старайтесь не затрагивать листву, так как влага на листьях может привести к грибковым заболеваниям.
Обрезка пионов проводится перед наступлением холодов, обычно в первой декаде ноября. Удаляются все побеги под корень, оставляя пеньки высотой в пару сантиметров. Важно не удалять листву сразу после цветения, так как она необходима для закладки цветочных почек на следующий год. Листья срезаются только после наступления устойчивых заморозков.
Только древовидные пионы нуждаются в укрытии на зиму. В октябре листья обрезаются на 2/3 длины, чтобы древесина быстрее дозрела и стала устойчивой к холодам.
— Укрытие проводится в зависимости от погодных условий: если холода наступают в конце октября, то укрытие делается тогда же, если в ноябре — то в это время.
Древовидные пионы имеют хрупкие побеги, которые могут сломаться при наклоне к земле, поэтому их связывают в пучки. Вокруг каждого куста укладывается мульча из перегноя или торфа высотой около 20 см. Укрытие выполняется с помощью елового лапника или нетканого материала, который закрепляется вокруг куста.
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