Как подготовить пионы к зиме: шесть обязательных шагов для роскошного цветения летом

Обрезка пионов проводится перед наступлением холодов, обычно в первой декаде ноября. Удаляются все побеги под корень, оставляя пеньки высотой в пару сантиметров. Важно не удалять листву сразу после цветения, так как она необходима для закладки цветочных почек на следующий год. Листья срезаются только после наступления устойчивых заморозков.