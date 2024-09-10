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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Как осенний уход за гортензией преобразил мой сад: опыт и советы

Как осенний уход за гортензией преобразил мой сад: опыт и советы

10 сентября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Как осенний уход за гортензией преобразил мой сад: опыт и советы
Осень — это время, когда сад готовится к зимнему отдыху. Но чтобы ваш сад был красивым и цветущим, важно правильно ухаживать за растениями, особенно за гортензиями. В этой статье мы расскажем, как четыре простых приема, которые преобразят ваш сад всего за один сезон.

Осенний уход за гортензией начинается уже в августе. В это время растение еще цветет, но уже готовится к зимнему отдыху. Важно помнить, что гортензия требует особого внимания и заботы. Новички часто совершают ошибку, стремясь обрезать или пересадить куст осенью, но это может серьезно ослабить растение перед зимой.

Эксперт Алексей, опытный садовод и автор канала «Идеальный огород», считает, что важно не навредить растению.

Правильный полив и подкормка

Осенью гортензии особенно нуждаются в правильном поливе и подкормке. Поливайте растение реже, но обильно, чтобы вода достигла корней. Это поможет растению накопить силы для зимовки.

— Гортензия любит воду, но не терпит, когда корни постоянно находятся в сырости. Поливайте растение регулярно, но в меру. Обычно достаточно полива раз в неделю, если нет дождей, — советует он.

Что касается подкормки, то к осени азот уже не нужен. Лучше использовать удобрения, содержащие фосфор и калий, которые укрепляют корни и помогают растению пережить морозы. Один раз в конце августа или начале сентября будет достаточно.

Правильный полив и подкормкаПравильный полив и подкормка
Правильный полив и подкормка
Фото: Изображение Midjourney

Обрезка и формирование куста

Большинству сортов основную обрезку лучше проводить весной. Осенью же удаляйте только сухие и больные ветки. Если зима в вашем регионе суровая, оберните куст мешковиной или агрилом, а вокруг ствола насыпьте листья или компост. Это поможет защитить растение от холодов.

— Не трогайте отцветшие шапки. Они не только красиво смотрятся зимой, но и защищают почки от мороза. Это также отличное место для зимовки полезных насекомых, — рекомендует блогер.

Защита от вредителей и болезней

Осенью гортензии могут подвергаться нападению тли, клещей и других вредителей. В сырую погоду возможно появление грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса.

  • Борьба с тлей: используйте мыльный раствор: разведите 1-2 столовые ложки жидкого моющего средства в 10 литрах воды и опрыскайте кусты. Приготовьте чесночную настойку: залейте 1 стакан измельченного чеснока 10 литрами воды, настаивайте сутки, процедите и опрыскайте растения.
  • Профилактика и борьба с грибковыми заболеваниями: применяйте медные препараты согласно инструкции на упаковке. Обеспечьте хорошую вентиляцию между кустами, не допускайте загущения посадок.
  • Уход за почвой вокруг кустов: регулярно удаляйте опавшие листья и другие растительные остатки, так как они могут быть источником инфекций. Поддерживайте чистоту и порядок в малиннике для предотвращения накопления влаги и размножения вредителей.
Защита от вредителей и болезнейЗащита от вредителей и болезней
Защита от вредителей и болезней
Фото: Изображение Midjourney

Пересадка и размножение гортензий

Осенняя пересадка гортензий требует тщательной подготовки и аккуратного выполнения, чтобы растение успело адаптироваться и укорениться до наступления холодов. Лучшее время для этого процесса — начало сентября, когда активный рост растений замедляется, но погода еще достаточно теплая и влажная.

Перед пересадкой рекомендуется заготовить черенки для размножения на следующий год. Для этого выберите здоровые, неповрежденные веточки текущего года длиной около 15 сантиметров и аккуратно обрежьте их. Затем поместите черенки во влажный песок или вермикулит и храните в прохладном, но не холодном месте (около +5°C) до весны.

Пересадка и размножение гортензийПересадка и размножение гортензий
Пересадка и размножение гортензий
Фото: 1MI

Процесс пересадки гортензий осенью:

Перед началом пересадки аккуратно выкопайте растение вместе с комом земли, стараясь минимально повредить корни. Осмотрите корневую систему, удалите все сухие, поврежденные или гнилые участки. Подготовьте новое место для посадки, выбрав хорошо дренированную почву, богатую органикой.

— Размер ямы должен быть на 20-30 сантиметров больше диаметра корневого кома. Поместите гортензию в яму, расправьте корни и аккуратно засыпьте их подготовленной почвой, уплотняя ее вокруг ствола постепенно. После посадки обильно полейте растение, чтобы убедиться, что вода равномерно распределилась по всей корневой системе. — советует эксперт.

Уход за гортензиями после пересадки

После пересадки гортензии важно обеспечить ей правильный уход для успешной адаптации к новым условиям. На первую неделю укройте растение легким материалом или пленкой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте растение при необходимости, избегая застоя воды вокруг корней.


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#Ольга Харина#Садоводы#Цветы#Сад#Цветение#Дом и сад#Садоводство
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