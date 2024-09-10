Как осенний уход за гортензией преобразил мой сад: опыт и советы

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Осенний уход за гортензией начинается уже в августе. В это время растение еще цветет, но уже готовится к зимнему отдыху. Важно помнить, что гортензия требует особого внимания и заботы. Новички часто совершают ошибку, стремясь обрезать или пересадить куст осенью, но это может серьезно ослабить растение перед зимой.
Эксперт Алексей, опытный садовод и автор канала «Идеальный огород», считает, что важно не навредить растению.
Осенью гортензии особенно нуждаются в правильном поливе и подкормке. Поливайте растение реже, но обильно, чтобы вода достигла корней. Это поможет растению накопить силы для зимовки.
— Гортензия любит воду, но не терпит, когда корни постоянно находятся в сырости. Поливайте растение регулярно, но в меру. Обычно достаточно полива раз в неделю, если нет дождей, — советует он.
Что касается подкормки, то к осени азот уже не нужен. Лучше использовать удобрения, содержащие фосфор и калий, которые укрепляют корни и помогают растению пережить морозы. Один раз в конце августа или начале сентября будет достаточно.
Большинству сортов основную обрезку лучше проводить весной. Осенью же удаляйте только сухие и больные ветки. Если зима в вашем регионе суровая, оберните куст мешковиной или агрилом, а вокруг ствола насыпьте листья или компост. Это поможет защитить растение от холодов.
— Не трогайте отцветшие шапки. Они не только красиво смотрятся зимой, но и защищают почки от мороза. Это также отличное место для зимовки полезных насекомых, — рекомендует блогер.
Осенью гортензии могут подвергаться нападению тли, клещей и других вредителей. В сырую погоду возможно появление грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса.
Осенняя пересадка гортензий требует тщательной подготовки и аккуратного выполнения, чтобы растение успело адаптироваться и укорениться до наступления холодов. Лучшее время для этого процесса — начало сентября, когда активный рост растений замедляется, но погода еще достаточно теплая и влажная.
Перед пересадкой рекомендуется заготовить черенки для размножения на следующий год. Для этого выберите здоровые, неповрежденные веточки текущего года длиной около 15 сантиметров и аккуратно обрежьте их. Затем поместите черенки во влажный песок или вермикулит и храните в прохладном, но не холодном месте (около +5°C) до весны.
Перед началом пересадки аккуратно выкопайте растение вместе с комом земли, стараясь минимально повредить корни. Осмотрите корневую систему, удалите все сухие, поврежденные или гнилые участки. Подготовьте новое место для посадки, выбрав хорошо дренированную почву, богатую органикой.
— Размер ямы должен быть на 20-30 сантиметров больше диаметра корневого кома. Поместите гортензию в яму, расправьте корни и аккуратно засыпьте их подготовленной почвой, уплотняя ее вокруг ствола постепенно. После посадки обильно полейте растение, чтобы убедиться, что вода равномерно распределилась по всей корневой системе. — советует эксперт.
После пересадки гортензии важно обеспечить ей правильный уход для успешной адаптации к новым условиям. На первую неделю укройте растение легким материалом или пленкой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте растение при необходимости, избегая застоя воды вокруг корней.
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