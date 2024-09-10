Как осенний уход за гортензией преобразил мой сад: опыт и советы

Осень — это время, когда сад готовится к зимнему отдыху. Но чтобы ваш сад был красивым и цветущим, важно правильно ухаживать за растениями, особенно за гортензиями. В этой статье мы расскажем, как четыре простых приема, которые преобразят ваш сад всего за один сезон.

Осенний уход за гортензией начинается уже в августе. В это время растение еще цветет, но уже готовится к зимнему отдыху. Важно помнить, что гортензия требует особого внимания и заботы. Новички часто совершают ошибку, стремясь обрезать или пересадить куст осенью, но это может серьезно ослабить растение перед зимой. Эксперт Алексей, опытный садовод и автор канала «Идеальный огород», считает, что важно не навредить растению. Правильный полив и подкормка Осенью гортензии особенно нуждаются в правильном поливе и подкормке. Поливайте растение реже, но обильно, чтобы вода достигла корней. Это поможет растению накопить силы для зимовки. — Гортензия любит воду, но не терпит, когда корни постоянно находятся в сырости. Поливайте растение регулярно, но в меру. Обычно достаточно полива раз в неделю, если нет дождей, — советует он. Что касается подкормки, то к осени азот уже не нужен. Лучше использовать удобрения, содержащие фосфор и калий, которые укрепляют корни и помогают растению пережить морозы. Один раз в конце августа или начале сентября будет достаточно. Правильный полив и подкормка Фото: Изображение Midjourney Обрезка и формирование куста Большинству сортов основную обрезку лучше проводить весной. Осенью же удаляйте только сухие и больные ветки. Если зима в вашем регионе суровая, оберните куст мешковиной или агрилом, а вокруг ствола насыпьте листья или компост. Это поможет защитить растение от холодов. — Не трогайте отцветшие шапки. Они не только красиво смотрятся зимой, но и защищают почки от мороза. Это также отличное место для зимовки полезных насекомых, — рекомендует блогер. Защита от вредителей и болезней Осенью гортензии могут подвергаться нападению тли, клещей и других вредителей. В сырую погоду возможно появление грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса. Борьба с тлей: используйте мыльный раствор: разведите 1-2 столовые ложки жидкого моющего средства в 10 литрах воды и опрыскайте кусты. Приготовьте чесночную настойку: залейте 1 стакан измельченного чеснока 10 литрами воды, настаивайте сутки, процедите и опрыскайте растения.

используйте мыльный раствор: разведите 1-2 столовые ложки жидкого моющего средства в 10 литрах воды и опрыскайте кусты. Приготовьте чесночную настойку: залейте 1 стакан измельченного чеснока 10 литрами воды, настаивайте сутки, процедите и опрыскайте растения. Профилактика и борьба с грибковыми заболеваниями: применяйте медные препараты согласно инструкции на упаковке. Обеспечьте хорошую вентиляцию между кустами, не допускайте загущения посадок.

применяйте медные препараты согласно инструкции на упаковке. Обеспечьте хорошую вентиляцию между кустами, не допускайте загущения посадок. Уход за почвой вокруг кустов: регулярно удаляйте опавшие листья и другие растительные остатки, так как они могут быть источником инфекций. Поддерживайте чистоту и порядок в малиннике для предотвращения накопления влаги и размножения вредителей. Защита от вредителей и болезней Фото: Изображение Midjourney Пересадка и размножение гортензий Осенняя пересадка гортензий требует тщательной подготовки и аккуратного выполнения, чтобы растение успело адаптироваться и укорениться до наступления холодов. Лучшее время для этого процесса — начало сентября, когда активный рост растений замедляется, но погода еще достаточно теплая и влажная. Перед пересадкой рекомендуется заготовить черенки для размножения на следующий год. Для этого выберите здоровые, неповрежденные веточки текущего года длиной около 15 сантиметров и аккуратно обрежьте их. Затем поместите черенки во влажный песок или вермикулит и храните в прохладном, но не холодном месте (около +5°C) до весны. Пересадка и размножение гортензий Фото: 1MI Процесс пересадки гортензий осенью: Перед началом пересадки аккуратно выкопайте растение вместе с комом земли, стараясь минимально повредить корни. Осмотрите корневую систему, удалите все сухие, поврежденные или гнилые участки. Подготовьте новое место для посадки, выбрав хорошо дренированную почву, богатую органикой. — Размер ямы должен быть на 20-30 сантиметров больше диаметра корневого кома. Поместите гортензию в яму, расправьте корни и аккуратно засыпьте их подготовленной почвой, уплотняя ее вокруг ствола постепенно. После посадки обильно полейте растение, чтобы убедиться, что вода равномерно распределилась по всей корневой системе. — советует эксперт. Уход за гортензиями после пересадки После пересадки гортензии важно обеспечить ей правильный уход для успешной адаптации к новым условиям. На первую неделю укройте растение легким материалом или пленкой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте растение при необходимости, избегая застоя воды вокруг корней.

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