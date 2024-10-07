Секреты успешной зимовки роз: как домашний фунгицид может изменить все

Домашний фунгицид — это не просто средство для обработки растений. Это настоящая защита, которая помогает розам и другим культурам самостоятельно сбрасывать листву, подготавливаясь к зиме. Благодаря этому листопаду кора растений быстрее затвердевает, что делает их более устойчивыми к морозам. Кроме того, средство защищает от вредителей и патогенной микрофлоры, которые могут ослабить растения в самый неподходящий момент.