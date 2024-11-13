Ваши растения страдают от полива? Как избежать самых распространенных ошибок в уходе

Первый и самый очевидный признак того, что растение нуждается в поливе, — это сухая почва. Однако, важно помнить, что это не всегда гарантирует, что пора поливать. Иногда верхний слой почвы может высохнуть, в то время как в глубине все еще остается влага. Поэтому важно не просто смотреть на верхний слой, а проверять влажность на глубине 2-3 см, чтобы избежать переувлажнения. Это можно сделать просто пальцем — если почва сухая, пора поливать.