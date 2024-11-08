Ваши растения умирают без света? Вот почему фитолампы могут их спасти!

Яркость лампы — один из ключевых факторов для досвечивания. Она измеряется в люменах или ваттах, и для комнатных растений обычно хватает мощности от 15 до 50 Вт. При этом важно помнить, что на количество света, которое получают растения, влияет и расстояние от лампы до листьев. Чем ближе лампа к растению, тем больше света оно получает. Но не стоит располагать фитолампу слишком близко, чтобы не вызвать перегрев.