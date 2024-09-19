mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 12:29

Published 19 сентября, 12:29

Modified 19 сентября, 12:31

Updated 19 сентября, 12:31

Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде

Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде

19 сентября 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде
Когда наступает осень и температура начинает резко падать, многие садоводы задумываются, что делать с растениями, которые так радовали нас летом. Бархатцы — одни из таких растений. Как только их цветение заканчивается, у многих возникает вопрос: что же делать с ними дальше?

С наступлением осени и резким понижением температуры многие садоводы начинают размышлять о судьбе своих растений, которые радовали нас в течение лета. Бархатцы — это одни из тех украшений сада, которые вызывают особое внимание. Когда их цветение подходит к концу, у многих возникает вопрос: как поступить с ними дальше?

Сентябрь — это время, когда начинают появляться первые заморозки, особенно в северных регионах. Бархатцы — одни из первых растений, которые пострадают от холода. Но не стоит спешить отправлять их в компост.

Опытный садовод Роман рассказал в своем Telegram-канале об удивительных качествах этих цветов, которые могут принести пользу вашему саду и огороду.

Защита растений от нематод и серой гнили

Часто от нематод и серой гнили страдают такие культуры, как земляника и томаты. Бархатцы могут стать отличным защитником для этих растений. Достаточно нарвать цветки и подкопать их под каждый кустик земляники. Это создаст неблагоприятные условия для развития вредителей и болезней, а также поможет улучшить состояние почвы.

Защита растений от нематод и серой гнилиЗащита растений от нематод и серой гнили
Защита растений от нематод и серой гнили. Фото: Изображение Midjourney

Мульчирование и защита от зимних ветров

Бархатцы можно использовать для мульчирования грядок или как защиту от зимних ветров. Они помогают лучше удерживать снег, что защищает растения от подмерзания.

— Мульчирование бархатцами также способствует сохранению влаги в почве и предотвращает рост сорняков, — комментирует садовод.

Бархатцы и томаты: двойной эффект

Бархатцы могут защищать томаты от фитофтороза. Их фитонцидные вещества отгоняют болезни и вредителей. Однако, важно помнить, что избыточное загущение посадок может привести к накоплению влаги и, наоборот, способствовать развитию заболеваний. Поэтому лучше комбинировать бархатцы с другими растениями или соблюдать умеренность в их использовании.

Приготовление настоев и отваров для защиты растений

Из бархатцев можно приготовить настои и отвары для опрыскивания растений. Для этого понадобятся как свежие, так и сушеные цветки и листья.

Настой для опрыскивания:

  • Возьмите 200 граммов свежих или 100 граммов сушеных цветков и листьев бархатцев.
  • Залейте их 1 литром кипятка.
  • Настаивайте в течение суток.
  • Процедите настой и разбавьте его водой в соотношении 1:5.
  • Опрыскивайте растения для защиты от вредителей и болезней.

Отвар для полива:

  • Возьмите 300 граммов свежих или 150 граммов сушеных бархатцев.
  • Залейте 2 литрами воды.
  • Доведите до кипения и кипятите на медленном огне в течение 30 минут.
  • Охладите и процедите отвар.
  • Разбавьте водой в соотношении 1:10 и используйте для полива растений.
Приготовление настоев и отваров для защиты растенийПриготовление настоев и отваров для защиты растений
Приготовление настоев и отваров для защиты растений. Фото: Изображение Midjourney

Применение бархатцев в компосте

Бархатцы прекрасно подходят для добавления в компост. Их фитонцидные свойства помогают уничтожать патогенные микроорганизмы, что улучшает качество удобрения. Для этого достаточно измельчить растения и равномерно распределить их по перегнойной куче.

Защита от крестоцветных блошек и других вредителей

Бархатцы могут помочь в борьбе с крестоцветными блошками и другими вредителями. Достаточно высадить цветы между рядами капусты, редьки или других крестоцветных культур. Фитонциды, выделяемые этими растениями, отпугнут паразитов и предотвратят их размножение.

Удобрение из бархатцев

Из бархатцев можно приготовить жидкое удобрение, которое будет полезно для всех садовых и огородных культур. Такой настой содержит множество полезных веществ, которые стимулируют рост растений и укрепляют их иммунитет.

Жидкое удобрение:

  • Возьмите 1 кг свежих или 500 граммов сушеных бархатцев.
  • Измельчите растения и залейте 10 литрами воды.
  • Настаивайте в течение недели, периодически помешивая.
  • Процедите удобрение и используйте для полива растений, разбавив водой в соотношении 1:10.

Сидераты и зеленое удобрение

Бархатцы можно использовать как сидераты — растения, которые высаживают для улучшения структуры почвы и обогащения ее питательными веществами. После окончания цветения их можно заделать в почву. Разлагаясь, они обогатят почву органическими веществами и улучшат ее структуру.

Ранее эксперты рассказали секреты пышного цветения хризантем.

Как и когда выкапывать луковицы гладиолуса осенью для зимнего хранения
Узнать подробнее
Читайте также:
От чистки зубов до удобрения сада: как правильно использовать банановую кожуру в бытуПосадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачникаСекреты пышного цветения хризантем: неожиданные методы от опытного садовода
#Ольга Харина#Садоводы#Цветы#Дом#Огород#Сад#Цветение#Дом и сад#Огороды
Подпишитесь
Популярное