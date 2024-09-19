Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде

Posted 19 сентября, 12:29
Published 19 сентября, 12:29
Modified 19 сентября, 12:31
Updated 19 сентября, 12:31
С наступлением осени и резким понижением температуры многие садоводы начинают размышлять о судьбе своих растений, которые радовали нас в течение лета. Бархатцы — это одни из тех украшений сада, которые вызывают особое внимание. Когда их цветение подходит к концу, у многих возникает вопрос: как поступить с ними дальше?
Сентябрь — это время, когда начинают появляться первые заморозки, особенно в северных регионах. Бархатцы — одни из первых растений, которые пострадают от холода. Но не стоит спешить отправлять их в компост.
Опытный садовод Роман рассказал в своем Telegram-канале об удивительных качествах этих цветов, которые могут принести пользу вашему саду и огороду.
Часто от нематод и серой гнили страдают такие культуры, как земляника и томаты. Бархатцы могут стать отличным защитником для этих растений. Достаточно нарвать цветки и подкопать их под каждый кустик земляники. Это создаст неблагоприятные условия для развития вредителей и болезней, а также поможет улучшить состояние почвы.
Бархатцы можно использовать для мульчирования грядок или как защиту от зимних ветров. Они помогают лучше удерживать снег, что защищает растения от подмерзания.
— Мульчирование бархатцами также способствует сохранению влаги в почве и предотвращает рост сорняков, — комментирует садовод.
Бархатцы могут защищать томаты от фитофтороза. Их фитонцидные вещества отгоняют болезни и вредителей. Однако, важно помнить, что избыточное загущение посадок может привести к накоплению влаги и, наоборот, способствовать развитию заболеваний. Поэтому лучше комбинировать бархатцы с другими растениями или соблюдать умеренность в их использовании.
Из бархатцев можно приготовить настои и отвары для опрыскивания растений. Для этого понадобятся как свежие, так и сушеные цветки и листья.
Бархатцы прекрасно подходят для добавления в компост. Их фитонцидные свойства помогают уничтожать патогенные микроорганизмы, что улучшает качество удобрения. Для этого достаточно измельчить растения и равномерно распределить их по перегнойной куче.
Бархатцы могут помочь в борьбе с крестоцветными блошками и другими вредителями. Достаточно высадить цветы между рядами капусты, редьки или других крестоцветных культур. Фитонциды, выделяемые этими растениями, отпугнут паразитов и предотвратят их размножение.
Из бархатцев можно приготовить жидкое удобрение, которое будет полезно для всех садовых и огородных культур. Такой настой содержит множество полезных веществ, которые стимулируют рост растений и укрепляют их иммунитет.
Бархатцы можно использовать как сидераты — растения, которые высаживают для улучшения структуры почвы и обогащения ее питательными веществами. После окончания цветения их можно заделать в почву. Разлагаясь, они обогатят почву органическими веществами и улучшат ее структуру.
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