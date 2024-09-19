Бархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде

С наступлением осени и резким понижением температуры многие садоводы начинают размышлять о судьбе своих растений, которые радовали нас в течение лета. Бархатцы — это одни из тех украшений сада, которые вызывают особое внимание. Когда их цветение подходит к концу, у многих возникает вопрос: как поступить с ними дальше?