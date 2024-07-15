Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Луна всегда была окружена мистикой и легендами. Многие культуры приписывали ей магические свойства, и рыболовы не исключение. Опытные рыбаки утверждают, что фазы Луны могут существенно влиять на поведение рыб, и, следовательно, на успех рыбалки. Но действительно ли это так?
— Еще с детства мой дед учил меня обращать внимание на фазы Луны перед рыбалкой. Он сам предпочитал ловить рыбу в определенные дни, ведь у него всегда было много дел в доме, и он считал непродуктивным тратить время на рыбалку с низкими шансами на успех. С уверенностью могу утверждать, что мой дед неизменно возвращался домой с добычей после рыбалки, — делится своими наблюдениями рыбак Игорь.
Лунный цикл подразделяется на различные фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Каждая фаза по-своему воздействует на активность рыб.
Периоды новолуния и полнолуния считаются наименее благоприятными для рыбной ловли. В эти моменты рыбы демонстрируют пониженную активность и реже попадаются на крючок. Опытные рыболовы в такие дни сосредотачиваются на подготовке снастей и разведке водоемов, избегая бесплодных попыток ловли.
По мере роста Луны движение рыбных потоков заметно увеличивается. В этот период рыба активно ищет пропитание, что делает ее более уязвимой для рыболовов. Используйте различные приманки и техники рыбной ловли для повышения вероятности успешного улова.
Убывающая Луна характеризуется снижением активности большинства видов рыб, однако это не касается хищников. Они продолжают охотиться, и в этот период яркие приманки могут привлечь их внимание. Таким образом, если вы нацелены на ловлю щуки или окуня, убывающая Луна станет вашим союзником.
Чтобы помочь вам спланировать рыбалку, мы составили лунный календарь на июль 2024 года, который содержит информацию о наиболее удачных и неблагоприятных для ловли днях.
Наиболее благоприятными для рыбалки являются дни с 8 по 13 июля, а также 23 и 24 июля. В этот период Луна находится в средней фазе, что способствует высокой активности рыб.
В дни с 7 по 15 июля, а также 25 по 27 июля активность рыбы может быть ниже. Улов в эти дни может быть менее предсказуемым, но шансы на успех все же сохраняются.
Слабый клев ожидается 1, 2, 16, 17, 22, 28, 29, 30 и 31 июля, когда Луна близка к новолунию и полнолунию. В эти дни рыбалку лучше отложить или посвятить время подготовке.
В дни, когда влияние Луны негативное (3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 июля), рыбалку вообще лучше не планировать. В это время рыба становится особенно пассивной, и улов может быть минимальным.
Первый улов не показывают: считается, что если покажешь первый пойманный трофей, то удача может отвернуться и больше ничего не поймаешь. Поэтому многие рыбаки стараются скрыть свою первую добычу от посторонних глаз.
Нельзя брать рыбу голыми руками: есть поверье, что если брать рыбу голыми руками, то это отпугнет удачу. Поэтому рыбаки часто используют полотенце или перчатки.
Запрещено свистеть: свист на рыбалке считается плохой приметой. Говорят, что свист отпугивает рыбу и приносит неудачу.
Женщина на борту: у некоторых рыбаков существует поверье, что женщина на лодке или на месте рыбалки приносит неудачу. Хотя в наше время это суеверие уже не так популярно и воспринимается с юмором.
Неудачный день: некоторые дни недели считаются неудачными для рыбалки. Например, в некоторых регионах существует поверье, что рыбалка в пятницу или воскресенье не принесет большого улова.
Снасти и приманки: считается, что нельзя оставлять снасти и приманки разбросанными. Их нужно аккуратно убирать, иначе рыбалка будет неудачной.
Птицы и животные: встреча с определенными животными или птицами на пути к месту рыбалки может быть как хорошим, так и плохим знаком. Например, увидеть аиста или ласточку — к удаче, а черного кота — к неудаче.
Молчащая рыбалка: многие рыбаки верят, что на рыбалке нужно вести себя тихо, чтобы не спугнуть рыбу. Громкие разговоры и шум могут отпугнуть улов.
Новая приманка: если долго нет поклевки, то рыбаки верят, что нужно сменить приманку или блесну. Это может привлечь рыбу и принести успех.
Первый заброс: считается, что первый заброс должен быть максимально аккуратным и точным. Если он удачный, то вся рыбалка пройдет успешно.