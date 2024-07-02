Рыбацкие истории: улов, который запомнится надолго

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Сегодня утром на реке Уфа, в районе Инорс, один из наших рыбаков отправился на рыбалку. Используя фидер и в качестве насадки перловку, ему удалось поймать несколько интересных экземпляров. Несмотря на ветер, который иногда мешал, улов оказался весьма удачным.
Рыбак использовал прикормку «Унифиш», перловку, пшеницу и мастырку, что принесло ему улов в 4500 кг плотвы и густеры. Остальная рыба была отпущена обратно в воду. Рыбалка удалась на славу!
Новая для рыбака локация на Ямалах поразила разнообразием: река, протоки и стоячая вода. Несмотря на сильный ветер и волны, которые загоняли в протоки, улов оказался разнообразным. Хотя судака не удалось поймать, небольшие жерехи на тейл спинеры стали отличной добычей для ухи.
Последний день июня на реке Уфа (Сипайлово) был омрачен шквалистым ветром и волнами, но рыбалка удалась. Лещ подходил исключительно на прикормку «Дунаев черный», боясь красно-черной смеси. В результате рыбалки — отличный улов на красного и белого опарыша с добавлением кукурузы тутти-фрутти.
На этот раз звезды сошлись на реке Белой. Рыбак и его сын наловили множество лещей на опарыша. Рыба клевала так активно, что они даже решили завершить рыбалку раньше, чем планировали.
Рыбалка на Уршаке в Булгаково принесла немало удовольствия. Несмотря на планы поехать на озеро в Локотках, ветер изменил маршрут. На перловку с чесноком удалось поймать около пятидесяти сорожек, пять ельцов и два крупных голавля. Кукуруза оказалась менее привлекательной для рыбы. Небольшая часть улова отправилась на жарку, остальное — отпущено.
После долгой ночной смены один из наших рыбаков решил не отдыхать, а отправиться на ближайший пруд, чтобы открыть сезон. Целью было наловить рыбы для кота и заодно проверить удочки. Однако, несмотря на трехчасовую рыбалку, улов оказался скромным, и вся пойманная рыба была отпущена подрастать.
Рыбак отправился на реку Белую со спиннингом в надежде на хороший улов. Сразу по приходу его удивила мутная и высокая вода, которая поднялась более чем на метр за сутки. Несмотря на сложные условия, он поймал 6 голавлей на вертушку и 2 судака на джиг. Судаки клюнули в месте с мощными водоворотами и обратным течением — там они и прятались. Откуда столько воды? Загадка остается нерешенной, но улов удался на славу.
Один из рыбаков на реке Уфа использовал живца в качестве наживки, чтобы поймать свою первую рыбу сезона. Ему удалось поймать первого в своей жизни судака! Хотя один судак сошел из-за неправильного насаживания живца через спинку, рыбак быстро исправил ошибку и насадил наживку под рот, что привело к успешному улову. Однако до ямы, где, вероятно, было больше рыбы, он докинул лишь один раз.
В 20:30 рыбак отправился на реку Агидель, чтобы проверить старые рыболовные точки, но они не принесли результата. Времени оставалось мало, и он решил искать новые перспективные места. Первая поклевка случилась прямо в траве — приманка улетела в камыш, и на падении её кто-то схватил, но рыба сошла из-за зацепа.
Рыбак поднялся вверх по берегу, где течение было сильнее. Он нашел место с торчащим из воды кустом и решил забросить приманку под него. После точного заброса и медленной проводки с паузой, он увидел волну, надвигающуюся на воблер, и был готов к удару. Вскоре голавль оказался на фотосессии.
Пока рыбак занимался голавлем, его напарник получил мощнейший удар — на крючке была крупная рыба, но борьба прошла быстро, и на крючке оказался «Мегаладон» (крупная рыба, вероятно, шутливая аналогия).