Рыбацкие истории: улов, который запомнится надолго

Рыбак отправился на реку Белую со спиннингом в надежде на хороший улов. Сразу по приходу его удивила мутная и высокая вода, которая поднялась более чем на метр за сутки. Несмотря на сложные условия, он поймал 6 голавлей на вертушку и 2 судака на джиг. Судаки клюнули в месте с мощными водоворотами и обратным течением — там они и прятались. Откуда столько воды? Загадка остается нерешенной, но улов удался на славу.