Цены на красную икру перешагнули психологический порог

В Москве спрос на красную икру упал на 14%, в России — на 8%. Средний чек при покупке красной икры в России за год вырос на 8%, до ₽3 290. При этом цена килограмма красной икры перешагнула семь тысяч рублей и составила ₽7 230. Рост цены икры за год составил в регионах России, в том числе — Башкирии, сразу 10%, но покупать ее в Башкортостане и Уфе стали на 8% реже. Уменьшился и объем покупки. Если в 2023 году россияне брали 300-500 гр красной икры, то теперь всего лишь 250-350 гр.