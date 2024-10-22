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Posted 22 октября, 06:12

Published 22 октября, 06:12

Modified 22 октября, 08:49

Updated 22 октября, 08:49

Жители Башкирии перестали покупать красную икру

Цены на красную икру перешагнули психологический порог

22 октября 2024, 06:12
Фото: 1MI

Жители Башкирии перестали покупать красную икру

Красная икра в 2024 году разорвала рыночный шаблон «спрос рождает предложение», указано в исследовании «Чек Индекс» во вторник, 22 октября.

Продажи красной икры в регионах России упали на 8% за год. Аналитики «Чек Индекс» представили данные о продажах традиционного новогоднего деликатеса в России и Москве в сентябре 2023 и сентябре 2024 года.

В Москве спрос на красную икру упал на 14%, в России — на 8%. Средний чек при покупке красной икры в России за год вырос на 8%, до ₽3 290. При этом цена килограмма красной икры перешагнула семь тысяч рублей и составила ₽7 230. Рост цены икры за год составил в регионах России, в том числе — Башкирии, сразу 10%, но покупать ее в Башкортостане и Уфе стали на 8% реже. Уменьшился и объем покупки. Если в 2023 году россияне брали 300-500 гр красной икры, то теперь всего лишь 250-350 гр.

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Аналитики «Чек Индекса» дают пояснения рыночной картине:

— Осенью этого года в структуре розничных продаж красной икры снизилась доля более доступной горбуши, уступив место кете и другим более дорогим вариантам продукции. Кроме того, в связи со слабой путиной, из-за двухгодичной цикличности вылова красной рыбы (в «четном» 2024 году он ниже), предложение закономерно снизилось. В совокупности, это оказало повышательное давление на средний ценник в категории. В том числе сказалось на объеме покупок в натуральном выражении. Тем не менее, благодаря наличию в розничном звене запасов икры с прошлого года, когда наблюдалась рекордная путина и цены на красную икру были ниже уровня 2022 года, — продавцы предлагают продукцию по приемлемым диапазонам цен. Часть покупателей, к слову, также накопили достаточный опыт хранения икры. Многие закупают ее еще в сентябре–октябре и хранят в морозильнике до Нового года.
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