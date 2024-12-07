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2024
Из Уфы запускают рейсы в Шри-Ланку
7 декабря, 12:15
Три района Уфы оставят без воды
4 декабря, 16:22
До скольки работает транспорт в Уфе
11 ноября, 19:37
Поликлиники в Уфе меняют график
29 октября, 11:59
Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
22 октября, 11:00
Поезд Уфа-Москва запустят зимой
14 октября, 05:20
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября, 07:40
Новый автобус перезапустят в Уфе
23 сентября, 12:10
Автобус Уфа — Сибай запустят уже на днях
20 августа, 19:29
Названа причина транспортного ада в Уфе
15 августа, 12:19
Уфимцы жалуются на оплату проезда
17 июля, 12:20
Электрички Уфа-Шакша изменили
17 июля, 09:16
Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов
Протяженность подвижных составов и-за давки пассажиров увеличат от 50% до 100% в часы пик, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
11 июля, 09:51
«Невозможно»: уфимцы массово жалуются на популярный автобусный маршрут
7 июля, 07:00
Башкирию и Батуми связало авиасообщение
4 июля, 20:19
Расписание электричек в Башкирии изменят из-за ремонта
26 апреля, 05:02
2019
Аэропорт «Уфа»: в осенне-зимний сезон увеличится частота популярных рейсов
25 октября 2019, 08:25
Как в Башкирии изменилось расписание электричек на майские праздники
3 мая 2019, 09:16
2017
В Уфе сегодня будут ездить автобусы до Южного и Северного кладбищ
25 апреля 2017, 06:10

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