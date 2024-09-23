Новый автобус перезапустят в Уфе

В прямом направлении маршрут охватывает множество ключевых остановок: от ул. имени Города Галле до ЖК «Михайловка Green», проходя через такие важные пункты, как Автовокзал «Южный», мкр. «Сафроновский», а также деревни Алексеевка и Суровка. В обратном направлении маршрут повторяет те же остановки.