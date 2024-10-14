Поезд Уфа-Москва запустят зимой

Скорый поезд №49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день, начиная с 15 декабря 2024 года. Отправление из Уфы запланировано на 9:20, а прибытие в Москву — на следующий день в 11:15. В обратном направлении поезд будет отправляться из Москвы 16 декабря в 15:25 и прибывать в Уфу на следующий день в 22:09. В пути предусмотрены остановки в нескольких городах, включая Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.