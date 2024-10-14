Поезд Уфа-Москва запустят зимой

Posted 14 октября, 05:20
Published 14 октября, 05:20
Modified 14 октября, 11:28
Updated 14 октября, 11:28
Скорый поезд №49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день, начиная с 15 декабря 2024 года. Отправление из Уфы запланировано на 9:20, а прибытие в Москву — на следующий день в 11:15. В обратном направлении поезд будет отправляться из Москвы 16 декабря в 15:25 и прибывать в Уфу на следующий день в 22:09. В пути предусмотрены остановки в нескольких городах, включая Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.
Состав поезда будет включать купейные и плацкартные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами для комфортного путешествия. Также предусмотрены места для маломобильных пассажиров и отдельное багажное купе.
— Билеты уже можно приобрести на официальном сайте «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», веб-приложение или в кассах вокзалов, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, власти Дёмского района башкирской столицы думают над установкой поезда-памятника. Представлять собой экспозиция будет фрагмент ВЛ-10 — советского грузопассажирского электровоза.