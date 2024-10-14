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Posted 14 октября, 05:20

Published 14 октября, 05:20

Modified 14 октября, 11:28

Updated 14 октября, 11:28

Поезд Уфа-Москва запустят зимой

Поезд Уфа-Москва запустят зимой

14 октября 2024, 05:20
Фото: 1MI
Теперь поездка в столицу страны станет более удобной, сообщает в понедельник, 14 октября, Куйбышевская железная дорога — филиал «РЖД».

Скорый поезд №49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день, начиная с 15 декабря 2024 года. Отправление из Уфы запланировано на 9:20, а прибытие в Москву — на следующий день в 11:15. В обратном направлении поезд будет отправляться из Москвы 16 декабря в 15:25 и прибывать в Уфу на следующий день в 22:09. В пути предусмотрены остановки в нескольких городах, включая Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.

Состав поезда будет включать купейные и плацкартные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами для комфортного путешествия. Также предусмотрены места для маломобильных пассажиров и отдельное багажное купе.

— Билеты уже можно приобрести на официальном сайте «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», веб-приложение или в кассах вокзалов, — сообщают в ведомстве.
Поезд-памятник может появиться в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, власти Дёмского района башкирской столицы думают над установкой поезда-памятника. Представлять собой экспозиция будет фрагмент ВЛ-10 — советского грузопассажирского электровоза.

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