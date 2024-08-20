Автобус Уфа — Сибай запустят уже на днях

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
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Updated Сегодня, 19:31
Автобус «Уфа — Сибай» запустят в Башкирии в субботу, 24 августа, сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан. На межмуниципальные перевозки автобус «Уфа — Сибай» будет отправляться под номером 176. Уже известно расписание перевозок по маршруту Уфа — Сибай. Автобус будет уходить из Уфы в полдень по субботам и понедельникам от Южного вокзала. Из Сибая в Уфу на автобусе можно будет уехать по пятницам и воскресеньям. Время отправления — 11:00.
На маршруте следования автобуса №176 будут такие населенные пункты, как Инзер, Серменево, Темясово и Баймак. Автобусное путешествие зайдет 7 часов 20 минут. По данным онлайн-сервисов, цена билета на автобус «Уфа — Сибай» стартует от ₽1 184.