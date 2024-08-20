Автобус Уфа — Сибай запустят уже на днях

Автобус «Уфа — Сибай» запустят в Башкирии в субботу, 24 августа, сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан. На межмуниципальные перевозки автобус «Уфа — Сибай» будет отправляться под номером 176. Уже известно расписание перевозок по маршруту Уфа — Сибай. Автобус будет уходить из Уфы в полдень по субботам и понедельникам от Южного вокзала. Из Сибая в Уфу на автобусе можно будет уехать по пятницам и воскресеньям. Время отправления — 11:00.