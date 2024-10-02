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Posted 2 октября, 07:40

Published 2 октября, 07:40

Modified 2 октября, 07:43

Updated 2 октября, 07:43

Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на Уфе

Рейсы из Уфы под угрозой срыва

2 октября 2024, 07:40
Фото: mkset.ru

Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на Уфе

Конфликт на Ближнем Востоке вынудил массу авиакомпаний отменить полеты или значительно скорректировать маршруты следования, сообщает в среду, 2 сентября, «Россия 24».

По данным телеканала «Россия 24», в прошлые вечер и ночь, 1 и 2 октября, Иран выпустил по Израилю 188 гиперзвуковых ракет, 90% которых успешно пробили «Железный купол» Тель-Авива. Из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке авиакомпаниям, обслуживающим маршруты в неспокойном для полётов регионе, пришлось срочно вносить коррективы в свою работу.

Так, Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с призывом воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак, а также облетать эти страны. Это рекомендации привели к массовым отменам рейсов. «Аэрофлот» принял решение об отмене рейсов между Дубаем и Москвой в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном. Рейс авиакомпании «Сибирь», вылетевший из «Домодедово» в Дубай, был возвращён обратно в Москву. Компания «Россия» изменила расписание и маршруты нескольких рейсов в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт из Сочи теперь будет следовать через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию, а рейс из Санкт-Петербурга будет лететь через Туркмению, Афганистан и Пакистан.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сказаться и на пассажирах из Уфы. Так, в сезонном расписании аэропорта «Уфа» значатся рейсы в Дубай, Шарджу и Шарм-эль-Шейх. Причем, запуск воздушного сообщения с ОАЭ запланирован на четверг, 3 октября. Не исключено, что авиаперевозчики или примут решение об отсрочке старта навигации по маршруту, или скорректируют путь и длительность полёта из Уфы над Ближним Востоком.

Mkset направил соответствующий запрос, о корректировке рейсов из-за требования Росавиации, в аэропорт «Уфа». К моменту публикации этого сообщения ответа на него не поступило. Мы опубликуем его сразу после получения информации.

Стоит отметить, что по данным онлайн-табло аэропорта на 2 октября, отмененных рейсов нет. Есть задерживающиеся самолёты, но ожидание по ним некритично и их маршрут не проходит через регион эскалации. Региональный Минтранс пока сообщает о корректности данных старт перелётов из Уфы в ОАЭ.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что международный аэропорт «Уфа» стал местом преступления: буйный пьяный пассажир напал на полицейского. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Аэропорт Уфы стал местом преступления
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