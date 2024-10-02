Рейсы из Уфы под угрозой срыва

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сказаться и на пассажирах из Уфы. Так, в сезонном расписании аэропорта «Уфа» значатся рейсы в Дубай, Шарджу и Шарм-эль-Шейх. Причем, запуск воздушного сообщения с ОАЭ запланирован на четверг, 3 октября. Не исключено, что авиаперевозчики или примут решение об отсрочке старта навигации по маршруту, или скорректируют путь и длительность полёта из Уфы над Ближним Востоком.



Mkset направил соответствующий запрос, о корректировке рейсов из-за требования Росавиации, в аэропорт «Уфа». К моменту публикации этого сообщения ответа на него не поступило. Мы опубликуем его сразу после получения информации.



Стоит отметить, что по данным онлайн-табло аэропорта на 2 октября, отмененных рейсов нет. Есть задерживающиеся самолёты, но ожидание по ним некритично и их маршрут не проходит через регион эскалации. Региональный Минтранс пока сообщает о корректности данных старт перелётов из Уфы в ОАЭ.