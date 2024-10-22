Поезд Деда Мороза остановится в Уфе

В 2024 году Дедушка Мороз и его верные помощники отправляются в путешествие по России на своем поезде (0+). Это будет уже четвертый сезон их поездок, и за три года они преодолели более 74 тысяч километров, встретившись с более чем 1,3 миллиона человек. В 2024 году волшебный маршрут начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали в городе Тайшет и охватит множество городов Сибири, Дальнего Востока, Урала и европейской части страны.