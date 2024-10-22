Поезд Деда Мороза остановится в Уфе

Posted 22 октября, 11:00
Published 22 октября, 11:00
Modified 22 октября, 11:44
Updated 22 октября, 11:44
В 2024 году Дедушка Мороз и его верные помощники отправляются в путешествие по России на своем поезде (0+). Это будет уже четвертый сезон их поездок, и за три года они преодолели более 74 тысяч километров, встретившись с более чем 1,3 миллиона человек. В 2024 году волшебный маршрут начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали в городе Тайшет и охватит множество городов Сибири, Дальнего Востока, Урала и европейской части страны.
Жители Башкирии также смогут насладиться этим праздником: поезд Деда Мороза (0+) сделает остановки в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. В каждом из этих городов ожидается анимационная программа для детей и взрослых.
День посещения волшебного поезда для Башкортостана назначен на 24 декабря для Стерлитамака и Салавата и на 25 декабря для столицы региона — Уфы. Путешественники смогут не только увидеть сам поезд, но и посетить его внутренние вагоны. На этот раз поезд возглавит красивый паровоз серии П-36, а также зрителей порадуют редкие локомотивы — например, ретро-электровоз серии ВЛ-82м.
— Продажа билетов стартует 22 октября в 09:00 по московскому времени на города с программой продолжительностью свыше двух часов. Расписание может изменяться, — пишут в Telegram-канале мероприятия.