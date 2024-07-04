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Башкирию и Батуми связало авиасообщение

Башкирию и Батуми связало авиасообщение

4 июля 2024, 20:19
Фото: 1MI
Первый рейс из столицы Башкортостана в излюбленный туристами грузинский город отправился в четверг, 4 июля, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

Программа полётов Уфа-Батуми и Батуми-Уфа запущена в Башкирии с 4 июля 2024 года. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа», города наконец-то связало прямое авиасообщение. Отмечается, что первый рейс Уфа-Батуми отправился в путь без свободных кресел. Перелеты выполняются на 100-местных Sukhoi Superjet. Расчетное время полёта между Башкирией и Грузией — 03:35 часа. Самолеты между Уфой и Батуми будут курсировать еженедельно, по четвергам.

Напомним, что в расписании международных рейсов аэропорта «Уфа», помимо Грузии, значатся Турция, Казахстан, Белоруссия, Египет, Иордания, Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Армения, Узбекистан.

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