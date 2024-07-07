«Невозможно»: уфимцы массово жалуются на популярный автобусный маршрут

По словам одной из пассажирок, на днях ей пришлось ждать своего автобуса больше получаса. При этом до этого прямо перед ней пролетело сразу два автобуса нужного ей маршрута. Также многие пользователи отмечают, что на данных автобусах «невозможно» уехать из микрорайона Сипайлово.