Поликлиники в Уфе меняют график

Как стало известно, с 2 по 4 ноября жители региона смогут воспользоваться медицинскими услугами с учетом новых расписаний. Так, 2 ноября поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00, принимая вызовы, включая неотложные случаи, до 19:00. На следующий день — 3 ноября — всех ждет выходной. А вот 4 ноября поликлиники откроются по графику субботы, то есть с 08:00 до 17:00 и также будут принимать вызовы до 16:00.