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Posted 29 октября, 11:59

Published 29 октября, 11:59

Modified 29 октября, 12:01

Updated 29 октября, 12:01

Поликлиники в Уфе меняют график

Поликлиники в Уфе меняют график

29 октября 2024, 11:59
Фото: 1MI.
В преддверии празднования Дня народного единства поликлиники будут работать по измененному графику, сообщает во вторник, 29 октября, Минздрав Башкирии.

Как стало известно, с 2 по 4 ноября жители региона смогут воспользоваться медицинскими услугами с учетом новых расписаний. Так, 2 ноября поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00, принимая вызовы, включая неотложные случаи, до 19:00. На следующий день — 3 ноября — всех ждет выходной. А вот 4 ноября поликлиники откроются по графику субботы, то есть с 08:00 до 17:00 и также будут принимать вызовы до 16:00.

Как ранее сообщал Mkset, суббота, 2 ноября, считается официальным рабочим днем. Стоит отметить, что субботний рабочий день будет сокращен на один час. Однако, после напряженной недели жителей Республики ждет отдых в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

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