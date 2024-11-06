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Посадка

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Ноябрь
Самолет в Дубай экстренно посадили в Уфе
6 ноября, 12:10
Октябрь
Самолёт сошел с ума над Уфой
23 октября, 15:33
Сентябрь
Больной уфимец посадил самолет в Сочи
25 сентября, 16:53
Пилот объявил тревогу над Уфой
17 сентября, 11:58
Август
Лиса мешала сесть самолёту из Уфы
11 августа, 10:38
Июль
Уфимский самолет подал сигнал бедствия
31 июля, 18:43
Пилот из Башкирии рассказал о пикировании на женщину
В разговоре с журналистами мужчина признался, что переживает за состояние женщины, гулявшей по одному из склонов шихана Торатау, и перевёл деньги на ее лечение.
30 июля, 09:24
Парапланерист упал на женщину в Башкирии
Спортсмен потерял управление в районе Торатау вечером в понедельник, 29 июля, сообщает МЧС РБ.
29 июля, 17:07
В Уфе экстренно сел самолет из Москвы
29 июля, 11:17
Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев
Вырубку кленов на улице Чернышевского анонсировал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
17 июля, 10:08
Апрель
Самолет из Уфы сел с неисправным двигателем
25 апреля, 12:29
Март
Авиаперевозчик объяснил, как на борту из Уфы могло треснуть лобовое стекло
28 марта, 14:35
Ноябрь 2023
Самолет застрял на полосе во время посадки в Уфе
Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» начало заносить во время посадки, а затем воздушное судно и вовсе застряло на посадочной полосе, сообщает Mash.
22 ноября 2023, 19:22

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