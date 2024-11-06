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Posted 6 ноября, 12:10

Published 6 ноября, 12:10

Modified 6 ноября, 12:22

Updated 6 ноября, 12:22

Самолет из Уфы не смог улететь в Дубай

Самолет в Дубай экстренно посадили в Уфе

6 ноября 2024, 12:10
Фото: mkset.ru.

Самолет из Уфы не смог улететь в Дубай

Двигатель «Боинга» сорвал перелет из Башкирии на Ближний Восток, сообщает в среду, 6 ноября, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Рейс из Уфы в Дубай пришлось перенести из-за технических неполадок. Как сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент», «Боинг 737» авиакомпании Flydubai вернулся в Уфу в 0:06 по местному времени. Причиной переноса рейса стало то, что во время взлёта командир воздушного судна заметил высокую вибрацию двигателя. Первый пилот принял решение прервать набор высоты и вернуться на стоянку.

По данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», утренний рейс на Дубай был перенесён на 09:35, вместо запланированного расписанием времени вылета — 03:45. На момент публикации статус рейса — «Отменен».

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Ранее стала известная причина возвращения в аэропорт «Пулково» самолета, вылетавшего в Уфу.

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