Самолет в Дубай экстренно посадили в Уфе

Рейс из Уфы в Дубай пришлось перенести из-за технических неполадок. Как сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент», «Боинг 737» авиакомпании Flydubai вернулся в Уфу в 0:06 по местному времени. Причиной переноса рейса стало то, что во время взлёта командир воздушного судна заметил высокую вибрацию двигателя. Первый пилот принял решение прервать набор высоты и вернуться на стоянку.



По данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», утренний рейс на Дубай был перенесён на 09:35, вместо запланированного расписанием времени вылета — 03:45. На момент публикации статус рейса — «Отменен».