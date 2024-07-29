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В Уфе экстренно сел самолет из Москвы

В Уфе экстренно сел самолет из Москвы

29 июля 2024, 11:17
Фото: 1MI
На борту столичного рейса в Астану стало плохо пассажиру, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в Уфе в 06:09 мск (08:09 по местному времени) в понедельник, 29 июля. Рейс AFL1956 направлялся из Москвы в Астану. После вылета из Шереметьево экипаж заметил плохое самочувствие одного из пассажиров. О ЧП на борту сообщили командиру воздушного судна. Первый пилот запросил экстренную посадку в Уфе.

Аэропорт Уфы благополучно принял незапланированный борт, хотя между запросом на посадку и приземлением прошло всего около получаса. Больного пассажира передали уфимских медикам. Самолет продолжил выполнение рейса в Астану.

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