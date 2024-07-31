Уфимский самолет подал сигнал бедствия

Подробно о происшествии с уфимским рейсом пишет Telegram-канал «АвиаИнцидент». По данным инсайдеров, неполадки на борту «Аэробуса А-321» возникли в 17:14 мск 31 июля. В этот момент самолет находился в небе над Самарской областью. Сработала аварийная система. Она подала сигнал о возникновении задымления в багажном отделении. Командир воздушного судна сразу подал сигнал Mayday — аналог SOS для авиации. В течение шести минут ситуация со срабатыванием пожарной сигнализации стабилизировалась. Пилот отменил сигнал бедствия, но борт уже готовился к посадке в Самаре. Самолет благополучно приземлился в 17:40 мск. Посадка прошла штатно, несмотря на то, что самолет шел на приземление полный топлива — более 6 тонн авиационного керосина. Борт осмотрели техники: нареканий его состояние не вызвало.