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Уфимский самолет подал сигнал бедствия

Уфимский самолет подал сигнал бедствия

31 июля 2024, 18:43
Фото: 1MI
Рейс из Уфы из Москву не дотянул до столичного аэропорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Рейс «Уфа — Москва» авиакомпании «Аэрофлот» пришлось сажать практически сазу после взлета из Башкирии в Самарской области вечером в среду, 31 июля. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, сотрудники надзорного ведомства уже начали разбирательство по экстренной посадке борта из Уфы в самарском аэропорту «Курумоч».

Подробно о происшествии с уфимским рейсом пишет Telegram-канал «АвиаИнцидент». По данным инсайдеров, неполадки на борту «Аэробуса А-321» возникли в 17:14 мск 31 июля. В этот момент самолет находился в небе над Самарской областью. Сработала аварийная система. Она подала сигнал о возникновении задымления в багажном отделении. Командир воздушного судна сразу подал сигнал Mayday — аналог SOS для авиации. В течение шести минут ситуация со срабатыванием пожарной сигнализации стабилизировалась. Пилот отменил сигнал бедствия, но борт уже готовился к посадке в Самаре. Самолет благополучно приземлился в 17:40 мск. Посадка прошла штатно, несмотря на то, что самолет шел на приземление полный топлива — более 6 тонн авиационного керосина. Борт осмотрели техники: нареканий его состояние не вызвало.

Известно, что на рейсе «Уфа — Москва» было 179 пассажиров. За ними уже отправлен резервный борт «Аэрофлота». В «Аэрофлоте» отметили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Кроме того, в вестибюле самарского аэропорта развернута мобильная приемная прокуратуры, которая при наличии жалоб их зафиксирует.

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