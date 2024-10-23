Самолёт сошел с ума над Уфой

По данным Telegram-канала Aviaincident, самолёт авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу. Находясь на высоте 1,2 км и в четырёх км от аэропорта, воздушное судно внезапно ушло на второй круг. Спустя чуть более десяти минут самолёт всё же совершил посадку.