Самолёт сошел с ума над Уфой

Posted 23 октября, 15:33
Published 23 октября, 15:33
Modified 23 октября, 20:18
Updated 23 октября, 20:18
По данным Telegram-канала Aviaincident, самолёт авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу. Находясь на высоте 1,2 км и в четырёх км от аэропорта, воздушное судно внезапно ушло на второй круг. Спустя чуть более десяти минут самолёт всё же совершил посадку.
Как выяснилось, с первого раза лайнер не смог сесть из-за предупреждения о столкновении с землёй на приборах — система дала сбой и показала неверные данные. Посадка в итоге прошла благополучно.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Тюмени пришлось срочно сажать самолёт, летевший в Уфу, из-за крайне высокого давления на борту.