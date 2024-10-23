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Posted 23 октября, 15:33

Published 23 октября, 15:33

Modified 23 октября, 20:18

Updated 23 октября, 20:18

В Уфе не смог сразу сесть самолет

Самолёт сошел с ума над Уфой

23 октября 2024, 15:33
Фото: 1MI

В Уфе не смог сразу сесть самолет

Воздушное судно ночью среды, 23 октября, вместо посадки стало кружить над аэропортом им. Мустая Карима — разбираемся, что произошло.

По данным Telegram-канала Aviaincident, самолёт авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу. Находясь на высоте 1,2 км и в четырёх км от аэропорта, воздушное судно внезапно ушло на второй круг. Спустя чуть более десяти минут самолёт всё же совершил посадку.

Как выяснилось, с первого раза лайнер не смог сесть из-за предупреждения о столкновении с землёй на приборах — система дала сбой и показала неверные данные. Посадка в итоге прошла благополучно.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Тюмени пришлось срочно сажать самолёт, летевший в Уфу, из-за крайне высокого давления на борту.

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