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Posted 25 сентября, 16:53

Published 25 сентября, 16:53

Modified 25 сентября, 17:34

Updated 25 сентября, 17:34

Больной уфимец посадил самолет в Сочи

Больной уфимец посадил самолет в Сочи

25 сентября 2024, 16:53
Фото: 1MI
Аэропорт черноморского курорта принял экстренную посадку пассажирского лайнера из Египта, сообщает в среду, 25 сентября, Telegram-канал Aviaincident.

Прервать полёт пришлось воздушному судну Boeing 737-800, который использовался авиакомпанией «Россия». Как сообщил экипаж диспетчеру гавани в Сочи, на борту резко стало плохо одному из пассажиров — клиенту компании потребовалась срочная помощь врачей. Больного решили высадить по пути в Уфу в Сочи и передать медикам, после чего продолжить полёт.

Известно, что самолёт вылетел из египетского города Хургада и направлялся в аэропорт Уфы.

Пилот объявил тревогу над Уфой
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Ранее Mkset сообщал о том, пилот самолёта Boeing 737-400 объявил тревогу перед посадкой в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе.

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