Больной уфимец посадил самолет в Сочи

Posted 25 сентября, 16:53
Published 25 сентября, 16:53
Modified 25 сентября, 17:34
Updated 25 сентября, 17:34
Прервать полёт пришлось воздушному судну Boeing 737-800, который использовался авиакомпанией «Россия». Как сообщил экипаж диспетчеру гавани в Сочи, на борту резко стало плохо одному из пассажиров — клиенту компании потребовалась срочная помощь врачей. Больного решили высадить по пути в Уфу в Сочи и передать медикам, после чего продолжить полёт.
Известно, что самолёт вылетел из египетского города Хургада и направлялся в аэропорт Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, пилот самолёта Boeing 737-400 объявил тревогу перед посадкой в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе.