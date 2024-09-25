Больной уфимец посадил самолет в Сочи

Прервать полёт пришлось воздушному судну Boeing 737-800, который использовался авиакомпанией «Россия». Как сообщил экипаж диспетчеру гавани в Сочи, на борту резко стало плохо одному из пассажиров — клиенту компании потребовалась срочная помощь врачей. Больного решили высадить по пути в Уфу в Сочи и передать медикам, после чего продолжить полёт.