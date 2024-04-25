Самолет из Уфы сел с неисправным двигателем

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Следовавший по маршруту Уфа-Омск самолет авиакомпании «Азимут» отстранили от полета после посадки в аэропорту прибытия в понедельник, 22 апреля, пишет Telegram-канал «Авиаинцидент».
По данным ресурса, экипаж борта сделал отметку в бортовом журнале о засорении
топливного фильтра двигателя № 1. Несмотря на технические проблемы, самолет сел в Омске без происшествии. Воздушное временно отстранили от полетов.
Напомним, ранее mkset сообщал об изменениях в расписании полетов между Уфой и Турцией.