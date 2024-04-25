mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Самолет из Уфы сел с неисправным двигателем

25 апреля 2024, 12:29
Экипаж сообщил о проблеме после посадки борта в Омске, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Следовавший по маршруту Уфа-Омск самолет авиакомпании «Азимут» отстранили от полета после посадки в аэропорту прибытия в понедельник, 22 апреля, пишет Telegram-канал «Авиаинцидент».

По данным ресурса, экипаж борта сделал отметку в бортовом журнале о засорении

топливного фильтра двигателя № 1. Несмотря на технические проблемы, самолет сел в Омске без происшествии. Воздушное временно отстранили от полетов.

 

Напомним, ранее mkset сообщал об изменениях в расписании полетов между Уфой и Турцией.

Читайте также:
Авиаперевозчик объяснил, как на борту из Уфы могло треснуть лобовое стеклоВ Уфе установили третий истребительВ летевший из Питера в Уфу самолет врезался грузовик
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Самолет#Посадка
Подпишитесь
Машина сгорела из-за взрыва газа в Уфе
Сегодня, 10:15
Первомай в Уфе: программа дня
Вчера, 13:53
Где в Уфе будут раздавать георгиевскую ленточку в 2024
Сегодня, 08:25
В Башкирии сотрудники больниц и поликлиник будут получать больше
Сегодня, 08:25
Как будут учиться и отдыхать школьники в Башкирии на майских праздниках
Сегодня, 08:00
В Башкирии за сутки пропало пять человек
Сегодня, 07:01
"