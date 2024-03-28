Авиаперевозчик объяснил, как на борту из Уфы могло треснуть лобовое стекло

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Как пояснили Mkset в пресс-службе перевозчика, самолет Bombardier CRJ 200 совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Татарстана. Во время полета экипаж воздушного судна нашел трещину на лобовом стекле лайнера. Пилоты соблюдали все требования и решили сесть в базовом международном аэропорту «Казань».
На борту самолета тогда были 25 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не получил травмы.
Сейчас рейс отправлен в Ярославль на резервном воздушном судне. В «ЮВТ Аэро» добавили, что лобовое стекло CRJ 200 многослойное, а треснул сегодня только внешний слой.
«Разгерметизации салона не было, как и угрозы жизни пассажирам, находящимся на борту. Посадка борта прошла благополучно», — пояснила пресс-служба.
Там обещали разобраться в случившемся. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за «неудобство». Но пользователи соцсетей заметили, что так можно заработать себе новую фобию.