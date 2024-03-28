Авиаперевозчик объяснил, как на борту из Уфы могло треснуть лобовое стекло

Как пояснили Mkset в пресс-службе перевозчика, самолет Bombardier CRJ 200 совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Татарстана. Во время полета экипаж воздушного судна нашел трещину на лобовом стекле лайнера. Пилоты соблюдали все требования и решили сесть в базовом международном аэропорту «Казань».