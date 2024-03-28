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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Авиаперевозчик объяснил экстренную посадку рейса из Уфы в аэропорту Казани

Авиаперевозчик объяснил, как на борту из Уфы могло треснуть лобовое стекло

28 марта 2024, 14:35
Фото: mkset.ru

Авиаперевозчик объяснил экстренную посадку рейса из Уфы в аэропорту Казани

В авиакомпании «ЮВТ Аэро» прокомментировали сегодняшний инцидент с самолетом, летевшим из Уфы в Ярославль.

Как пояснили Mkset в пресс-службе перевозчика, самолет Bombardier CRJ 200 совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Татарстана. Во время полета экипаж воздушного судна нашел трещину на лобовом стекле лайнера. Пилоты соблюдали все требования и решили сесть в базовом международном аэропорту «Казань».

На борту самолета тогда были 25 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не получил травмы.

Сейчас рейс отправлен в Ярославль на резервном воздушном судне. В «ЮВТ Аэро» добавили, что лобовое стекло CRJ 200 многослойное, а треснул сегодня только внешний слой.

«Разгерметизации салона не было, как и угрозы жизни пассажирам, находящимся на борту. Посадка борта прошла благополучно», — пояснила пресс-служба.

Там обещали разобраться в случившемся. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за «неудобство». Но пользователи соцсетей заметили, что так можно заработать себе новую фобию.

Из-за повреждения самолета в Казани экстренно сел борт из Уфы
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