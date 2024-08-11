Лиса мешала сесть самолёту из Уфы

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Всего в паре метров от самолёта Уфа — Иркутск при посадке пробежала лиса, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».
Животное серьёзно рисковало погибнуть от воздушного судна — дикое животное проскользнуло рядом с правым двигателем лайнера. К счастью для зверька, обошлось без происшествий.
Экипаж после совершения посадки доложил аэропорту о животном на полосе. Впрочем, сорвать приземление и заставить самолёт пойти на второй круг у лисицы не вышло.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Сочи сорвался рейс в столицу Башкирии. Виной всему оказались техническое неполадки на борту.