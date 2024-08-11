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Лиса мешала сесть самолёту из Уфы

Лиса мешала сесть самолёту из Уфы

11 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
Дикое животное 10 августа решило встретить гостей из Башкирии на взлётно-посадочной полосе.

Всего в паре метров от самолёта Уфа — Иркутск при посадке пробежала лиса, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Животное серьёзно рисковало погибнуть от воздушного судна — дикое животное проскользнуло рядом с правым двигателем лайнера. К счастью для зверька, обошлось без происшествий.

Экипаж после совершения посадки доложил аэропорту о животном на полосе. Впрочем, сорвать приземление и заставить самолёт пойти на второй круг у лисицы не вышло.

Пилот самолета отказался лететь в Уфу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Сочи сорвался рейс в столицу Башкирии. Виной всему оказались техническое неполадки на борту.

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