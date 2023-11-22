Самолет застрял на полосе во время посадки в Уфе

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Командир экипажа объявил пассажирам, что самолет не может перемещаться дальше и ожидается прибытие спецтехники.
Причиной произошедшего, вероятно, стал гололед. Сейчас самолет буксируют к аэропорту. Никто не пострадал, но на месте работает скорая помощь.
В октябре в Уфе экстренно приземлился самолет, который выполнял рейс Минеральные воды — Челябинск. Как сообщал телеграм-канал SHOT, решение о вынужденной посадке было принято из-за накрывшей соседнюю областью сильной метели.