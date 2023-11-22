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Самолет застрял на полосе во время посадки в Уфе

Самолет застрял на полосе во время посадки в Уфе

22 ноября 2023, 19:22
Фото: Midjourney
Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» начало заносить во время посадки, а затем воздушное судно и вовсе застряло на посадочной полосе, сообщает Mash.

Командир экипажа объявил пассажирам, что самолет не может перемещаться дальше и ожидается прибытие спецтехники.

Причиной произошедшего, вероятно, стал гололед. Сейчас самолет буксируют к аэропорту. Никто не пострадал, но на месте работает скорая помощь.

В октябре в Уфе экстренно приземлился самолет, который выполнял рейс Минеральные воды — Челябинск. Как сообщал телеграм-канал SHOT, решение о вынужденной посадке было принято из-за накрывшей соседнюю областью сильной метели.

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#Уфа#Аэрофлот#Москва#Самолёт#Посадка#Гололёд#Буксировка
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