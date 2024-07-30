Пилот из Башкирии рассказал о пикировании на женщину

Мужчина подчеркивает, что старался выбрать место, на котором будет как можно меньше людей, однако по неблагоприятному стечению обстоятельств упал прямо на женщину. По его словам, он сожалеет о случившемся и переживает за её состояние, сейчас он связался с её супругом и перевел деньги «для поддержания».