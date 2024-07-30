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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:46

Пилот из Башкирии рассказал о пикировании на женщину

Пилот из Башкирии рассказал о пикировании на женщину

30 июля 2024, 09:24
Фото: wirestock / Freepik
В разговоре с журналистами мужчина признался, что переживает за состояние женщины, гулявшей по одному из склонов шихана Торатау, и перевёл деньги на ее лечение.

Мужчина, который с высоты на своем дельтаплане пикировал на женщину на шихане Торатау, поделился своим видением ситуации. Как пояснил дельтапланерист, при посадке летательного аппарата могут возникать сложности. Кроме того, в этот раз он попал в зону турбулентности, из-за чего посадить дельтаплан стало еще сложнее.

Мужчина подчеркивает, что старался выбрать место, на котором будет как можно меньше людей, однако по неблагоприятному стечению обстоятельств упал прямо на женщину. По его словам, он сожалеет о случившемся и переживает за её состояние, сейчас он связался с её супругом и перевел деньги «для поддержания».

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в Ишимбайском районе Башкортостана. Женщина, на которую упал дельтаплан. Изначально официальные органы власти сообщали, что на пешехода спикировал парапланерист. В результате женщина получила ушибы и не могла самостоятельно передвигаться, в связи с чем с места происшествия её эвакуировали на носилках.

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