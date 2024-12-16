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Награждение

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2024
Боец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг
16 декабря, 05:56
Путин наградил врачей и чиновника из Уфы
7 ноября, 17:45
Путин наградил Хабирова
7 ноября, 17:44
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября
17 октября, 19:01
Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии
8 октября, 06:07
Мавлиев получил по заслугам от Путина
19 сентября, 14:15
Глава ЛНР отправил в Башкирию медаль
11 сентября, 14:18
В Уфе наградили «самые качественные» предприятия
Премии в области качества от правительства Башкирии вручили в региональной Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе республиканского Минпромэнерго.
25 июля, 12:46
Путин наградил военного медика из Башкирии
Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Забелина, руководителя администрации главы Башкирии, следует из указа Президента России.
9 июля, 13:50
В Башкирии наградили родителей главы Минкульта
Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» родителей министра культуры Башкирии Амины Шафиковой. Руководитель региона подписал соответствующий документ 28 марта.
29 марта, 07:26
2023
Глава Башкирии наградил Азата Бадранова медалью Шаймуратова
9 октября 2023, 07:48
Стало известно, кто попросил «прифотошопить» бойца СВО из Башкирии на фото
Речь идёт о нашумевшей фотографии на странице Янаульской администрации в соцсетях, где пользователи заметили некоторые странности снимка.
27 сентября 2023, 13:46
Хабиров наградил мэра Москвы Собянина орденом
Об этом сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
3 июля 2023, 04:23

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