В Башкирии наградили родителей главы Минкульта

Напомним, медаль «Родительская доблесть» учредили в республике в 2014 году. Ей награждают родителей детей, «принесших славу республике, проявивших героизм, совершивших подвиг, имеющих особые достижения в научной, творческой спортивной или иной деятельности». Также медалью удостаивают усыновителей трех и более детей-инвалидов или шести и более детей-сирот.