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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:29

министр культуры Башкирии Амина Шафикова

В Башкирии наградили родителей главы Минкульта

29 марта 2024, 07:26
Фото: пресс-служба главы РБ
министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Хабиров наградил родителей министра культуры медалью

Радий Хабиров наградил медалью «Родительская доблесть» родителей министра культуры Башкирии Амины Шафиковой. Руководитель региона подписал соответствующий документ 28 марта.

В тексте указа говорится о награждении Ивния и Асии Шафиковых за «заслуги в воспитании детей», а также «большой вклад в сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций». Документ доступен на официальном портале правовой информации региона.

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Напомним, медаль «Родительская доблесть» учредили в республике в 2014 году. Ей награждают родителей детей, «принесших славу республике, проявивших героизм, совершивших подвиг, имеющих особые достижения в научной, творческой спортивной или иной деятельности». Также медалью удостаивают усыновителей трех и более детей-инвалидов или шести и более детей-сирот.

#Политика#Культура#Башкирия#Уфа#Награждение#Родительская доблесть
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