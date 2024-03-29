В Башкирии наградили родителей главы Минкульта

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В тексте указа говорится о награждении Ивния и Асии Шафиковых за «заслуги в воспитании детей», а также «большой вклад в сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций». Документ доступен на официальном портале правовой информации региона.
Напомним, медаль «Родительская доблесть» учредили в республике в 2014 году. Ей награждают родителей детей, «принесших славу республике, проявивших героизм, совершивших подвиг, имеющих особые достижения в научной, творческой спортивной или иной деятельности». Также медалью удостаивают усыновителей трех и более детей-инвалидов или шести и более детей-сирот.