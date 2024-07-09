Путин наградил военного медика из Башкирии

Президент наградил Забелина орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».



Максим Забелин, родившийся в 1979 году в Курской области, является выдающимся специалистом в области медицины. Он окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия» и получил степень доктора медицинских наук. Свою карьеру начал в 2003 году, работая начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске.