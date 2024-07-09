Путин наградил военного медика из Башкирии

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
Президент наградил Забелина орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Максим Забелин, родившийся в 1979 году в Курской области, является выдающимся специалистом в области медицины. Он окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия» и получил степень доктора медицинских наук. Свою карьеру начал в 2003 году, работая начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске.
За годы трудовой деятельности Максим Забелин занимал различные должности в медицинских учреждениях, проявляя себя как высококвалифицированный специалист и эффективный руководитель. В 2018 году он был назначен министром здравоохранения Башкирии, а в 2022 году возглавил администрацию главы Республики.