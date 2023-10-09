Глава Башкирии наградил Азата Бадранова медалью Шаймуратова

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В ходе состоявшегося ранее сегодня оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров наградил первого вице-премьеру правительства республики Азата Бадранова медаль Шаймуратова. Глава Башкирии признался, что специально для Бадранова он сохранил медаль с порядковым номером 1.
— Вы знаете, что почти год назад Азат Шамильевич записался добровольцем в батальон имени Шаймуратова. Он выполняет очень серьезные задачи и выполняет очень серьёзные задачи со всеми нашими ребятами. со всеми мобилизованными, со всеми батальонами. Буквально недавно он награжден медалью за боевые отличия и очень непростую работу ведет. Я хотел сегодня вручить ему награду — медаль Шаймуратова. вы знаете, эта наша военная, боевая награда, она вручается за мужество, отвагу, проявленные с риском для жизни, — сказал Хабиров.
В свою очередь, Азат Бадранов, принимая награду, выразил благодарность главе республике, а также управленческой команде региона. Он подчеркнул, что Башкортостан — единственная республика, главы всех муниципалитетов которой побывали в зоне проведения спецоперации.
— Огромное спасибо за награду, что так высоко оцениваете мой труд, работу, службу. В течение всего года мы были на связи, всегда чувствовалось плечо поддержки, решали самые сложные задачи. Действительно, очень много наших военнослужащих, мобилизованных, добровольцев из республики. Ребята просили передать слова благодарности, признательности за ту поддержку, которую республика оказывает, — высказался Бадранов, принимая награду.
Помимо этого Бадранов также презентовал главе республики сувенир из зоны СВО — скульптуру под названием «От войны к миру», выполненную донецким мастером из трофейного оружия.
Напомним, осенью прошлого года Азат Бадранов заявил о своем намерении отправиться в зону проведения спецоперации. Провожали Бадранова на Советской площади в Уфе многочисленные граждане и даже первые лица республики, включая главу Башкирии Радия Хабирова.