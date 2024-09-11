Глава ЛНР отправил в Башкирию медаль

Награда «За заслуги» I и II степени Луганской Народной Республики была учреждена в сентябре 2015 года. Присуждают её за достижения сферах производства, науки, культуры, общественной деятельности и благотвортильности. Кроме него, награду вручают за «мужество и отваг, проявленные при защите Отечества», а также развитие связей между ЛНР и другими странами.