Глава ЛНР отправил в Башкирию медаль

Posted 11 сентября, 14:18
Published 11 сентября, 14:18
Modified 11 сентября, 14:20
Updated 11 сентября, 14:20
Как пишет региональное министерство, главе органа исполнительной власти была присуждена награда «За заслуги» II степени. Поводом для этого Пасечник назвал работу медиков из Башкирии в городе Красном Луче в ЛНР.
Минздрав РБ указывает, что с мая 2022 года Башкортостан отправил в Луганскую Народную Республику 632 специалиста.
Как сообщал Mkset, ранее в регионе побывала официальная делегация из Башкирии, среди которых был глава РБ Радий Хабиров. Награду Пасечник передал Рахматуллину через гостей из Башкортостана.
Награда «За заслуги» I и II степени Луганской Народной Республики была учреждена в сентябре 2015 года. Присуждают её за достижения сферах производства, науки, культуры, общественной деятельности и благотвортильности. Кроме него, награду вручают за «мужество и отваг, проявленные при защите Отечества», а также развитие связей между ЛНР и другими странами.