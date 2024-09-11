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Posted 11 сентября, 14:18

Published 11 сентября, 14:18

Modified 11 сентября, 14:20

Updated 11 сентября, 14:20

Максим Забелин и Айрат Рахматуллин

Глава ЛНР отправил в Башкирию медаль

11 сентября 2024, 14:18
Фото: Минздрав РБ
Максим Забелин и Айрат Рахматуллин
Руководитель администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении начальника башкортостанского Минздрава Айрата Рахматуллина — сообщают в пресс-службе ведомства.

Как пишет региональное министерство, главе органа исполнительной власти была присуждена награда «За заслуги» II степени. Поводом для этого Пасечник назвал работу медиков из Башкирии в городе Красном Луче в ЛНР.

Минздрав РБ указывает, что с мая 2022 года Башкортостан отправил в Луганскую Народную Республику 632 специалиста.

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Как сообщал Mkset, ранее в регионе побывала официальная делегация из Башкирии, среди которых был глава РБ Радий Хабиров. Награду Пасечник передал Рахматуллину через гостей из Башкортостана.

Награда «За заслуги» I и II степени Луганской Народной Республики была учреждена в сентябре 2015 года. Присуждают её за достижения сферах производства, науки, культуры, общественной деятельности и благотвортильности. Кроме него, награду вручают за «мужество и отваг, проявленные при защите Отечества», а также развитие связей между ЛНР и другими странами.

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