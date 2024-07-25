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В Уфе наградили «самые качественные» предприятия

В Уфе наградили «самые качественные» предприятия

25 июля 2024, 12:46
Фото: Минпромэнерго РБ
Премии в области качества от правительства Башкирии вручили 25 июля в региональной Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе республиканского Минпромэнерго.

Конкурс в Башкортостане в 2024 году проходит уже в шестой раз — на последнем награждении претендентами на награждение стали 37 организаций

Получить премию могут предприятия, держащие уверенный курс на повышение качества продукции и услуг.

Первое место по итогам конкурса разделили Республиканский клинический онкологический диспансер, санаторий «Красноусольск», детский противотуберкулёзный санаторий «Толпар» и научно-производственная фирма «Рессора».

На втором месте расположились Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова, ГАУ РБ «Молочная кухня», ГУП РБ «Уфаводоканал» и Детская поликлиника №6 г. Уфы. Почётное третье место же заняли АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», ГУП «Башавтотранс» и Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфы.

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