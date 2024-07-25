В Уфе наградили «самые качественные» предприятия

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Конкурс в Башкортостане в 2024 году проходит уже в шестой раз — на последнем награждении претендентами на награждение стали 37 организаций
Получить премию могут предприятия, держащие уверенный курс на повышение качества продукции и услуг.
Первое место по итогам конкурса разделили Республиканский клинический онкологический диспансер, санаторий «Красноусольск», детский противотуберкулёзный санаторий «Толпар» и научно-производственная фирма «Рессора».
На втором месте расположились Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова, ГАУ РБ «Молочная кухня», ГУП РБ «Уфаводоканал» и Детская поликлиника №6 г. Уфы. Почётное третье место же заняли АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», ГУП «Башавтотранс» и Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфы.