Стало известно, кто попросил «прифотошопить» бойца СВО из Башкирии на фото

Как выяснилось, это было просьбой самого Артура Султангалиева. Оказывается, на вручение медали о пришёл в весьма простой одежде — в футболке, шортах и шлёпках. Мужчина очень смутился тому факту, что в такой знаменательный момент на нём нет формы, поэтому и попросил коллег как-нибудь исправить ситуацию.