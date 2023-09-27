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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Стало известно, кто попросил «прифотошопить» бойца СВО из Башкирии на фото

Стало известно, кто попросил «прифотошопить» бойца СВО из Башкирии на фото

27 сентября 2023, 13:46
Фото: Кристина Семенчук
Речь идёт о нашумевшей фотографии на странице Янаульской администрации в соцсетях, где пользователи заметили некоторые странности снимка.

Ранее Mkset сообщал о том, что администрация района уже пояснила причины произошедшего инцидента, однако стали известны новые подробности.

Как выяснилось, это было просьбой самого Артура Султангалиева. Оказывается, на вручение медали о пришёл в весьма простой одежде — в футболке, шортах и шлёпках. Мужчина очень смутился тому факту, что в такой знаменательный момент на нём нет формы, поэтому и попросил коллег как-нибудь исправить ситуацию.

Награждение состоялось в июле, после чего Артур отправился на лечение. В январе он получил серьёзное ранение, которое подкосило его здоровье. К сожалению, два дня назад мужчина скончался.

Фото: t.me/mash_batash

Стоит отметить, что пост с неудачной фотографией уже удалили с сайта администрации.

#Башкирия#Новости Башкирии#Фотография#Анна Савельева#СВО#Награждение#Артур Султангалиев#Янаульская администрация#Форма
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