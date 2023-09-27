Стало известно, кто попросил «прифотошопить» бойца СВО из Башкирии на фото

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Ранее Mkset сообщал о том, что администрация района уже пояснила причины произошедшего инцидента, однако стали известны новые подробности.
Как выяснилось, это было просьбой самого Артура Султангалиева. Оказывается, на вручение медали о пришёл в весьма простой одежде — в футболке, шортах и шлёпках. Мужчина очень смутился тому факту, что в такой знаменательный момент на нём нет формы, поэтому и попросил коллег как-нибудь исправить ситуацию.
Награждение состоялось в июле, после чего Артур отправился на лечение. В январе он получил серьёзное ранение, которое подкосило его здоровье. К сожалению, два дня назад мужчина скончался.
Стоит отметить, что пост с неудачной фотографией уже удалили с сайта администрации.