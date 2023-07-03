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Хабиров наградил мэра Москвы Собянина орденом

3 июля 2023, 04:23
Фото: Андрея Назаров // telegram

Глава Башкирии наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом Салавата Юлаева

Об этом сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин был награжден орденом Салавата Юлаева, а председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову вручили орден Дружбы народов. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров, благодарностью также было отмечено правительство Москвы.

Как сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, награждение прошло во время проведения 35-го Московского общегородского Сабантуя. Известно, что республику на праздновании представляли Стерлитамак и Кармаскалинский район.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Награждение#Общество#Башкортостан#Москва
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