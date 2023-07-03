Хабиров наградил мэра Москвы Собянина орденом

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Мэр Москвы Сергей Собянин был награжден орденом Салавата Юлаева, а председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову вручили орден Дружбы народов. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров, благодарностью также было отмечено правительство Москвы.
Как сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, награждение прошло во время проведения 35-го Московского общегородского Сабантуя. Известно, что республику на праздновании представляли Стерлитамак и Кармаскалинский район.